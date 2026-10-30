FUTEBOL INTERNACIONAL

Estádio dividido por rivais e um dos mais tradicionais da Europa vai ser substituído por arena de R$ 14 bilhões

Projeto assinado por Norman Foster terá 71,5 mil assentos, muralha de 37 graus atrás dos gols e obras a partir de 2028

Pedro Carreiro

Publicado em 30 de outubro de 2026 às 19:36

Imagen de como deve ficar o Generali Stadium Crédito: Divulgação/Inter e Milan

Depois de anos de debate, Milan e Internazionale finalmente mostraram como será a casa que vai substituir o San Siro. Os rivais apresentaram o projeto do Generali Stadium, arena que deve começar a ser erguida em 2028 e receber os primeiros jogos na temporada 2031/32. Somando o estádio e a transformação de todo o entorno, a operação está estimada em € 2,3 bilhões, cerca de R$ 14 bilhões.

O evento de lançamento aconteceu na última quinta-feira (29), no Castelo Sforzesco, um dos principais cartões-postais de Milão, e reuniu autoridades, dirigentes e imprensa internacional. Uma maquete do estádio ficará exposta gratuitamente ao público em pavilhões montados no local até domingo (1º).

Veja como vai ficar o Generali Stadium 1 de 9

Grife na arquitetura

O projeto leva a assinatura de dois nomes de peso na construção de estádios: o britânico Norman Foster, do escritório Foster + Partners, e o americano David Manica, do Manica. A dupla já trabalhou junta no novo Wembley, em Londres, e no Lusail, palco da final da Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Por fora, o estádio será marcado por uma sequência de pilares de concreto cruzados em formato de X, que sobem das colunatas no térreo até a cobertura. Segundo os arquitetos, o desenho faz referência ao Duomo, a catedral gótica que é símbolo da cidade. O teto terá dupla curvatura e cobrirá toda a área das arquibancadas, deixando apenas o gramado a céu aberto. Além de proteger o público, a cobertura receberá painéis solares e foi pensada para potencializar a acústica.

Paredão inspirado no Dortmund

A capacidade será de 71,5 mil torcedores, distribuídos em dois anéis de arquibancadas. O San Siro atual tem três anéis e comporta mais gente. A redução é compensada pelo foco em aproximar o público do campo. Atrás de cada gol, haverá uma arquibancada com inclinação de 37 graus e lugar para cerca de 11,7 mil pessoas, inspirada na famosa “Muralha Amarela” do Signal Iduna Park, estádio do Borussia Dortmund. A Curva Nord ficará com a torcida da Inter, e a Curva Sud, com a do Milan, como acontece hoje.

O projeto também reserva até 13 mil lugares para áreas VIP e de hospitalidade, além de 394 espaços para pessoas em cadeira de rodas. A arena foi planejada para funcionar o ano inteiro: além do futebol, poderá receber jogos de futebol americano, como partidas da NFL, rúgbi e shows, com capacidade de até 100 mil pessoas nesse formato.

Quanto custa

O estádio em si deve custar cerca de € 708 milhões (aproximadamente R$ 4,25 bilhões). O valor total do projeto inclui a demolição de grande parte do San Siro e a revitalização de uma área de cerca de 280 mil metros quadrados no entorno, com parques, espaços públicos, hotéis e áreas comerciais.

Os clubes pagaram € 197 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão) à prefeitura de Milão pelo estádio atual e pelos terrenos vizinhos, hoje usados como estacionamento, onde a nova arena será construída. O acordo com o poder público foi fechado em 2025, depois de anos de impasse. A operação tem financiamento dos bancos Goldman Sachs e JPMorgan, além do apoio dos controladores dos clubes: o fundo americano RedBird, dono do Milan, e a Oaktree, que controla a Inter.

O nome do estádio vem de um acordo de naming rights com a seguradora italiana Generali, que também passa a ser patrocinadora oficial das duas equipes. Segundo a imprensa italiana, o contrato terá duração de 20 anos. A expectativa dos clubes é que o novo estádio gere cerca de € 80 milhões (R$ 481 milhões) por ano em receitas, sem contar a bilheteria.

Fim de uma era