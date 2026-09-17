TRANSFORMAÇÃO MILIONÁRIA

Estádio histórico do futebol brasileiro acelera obras e começa a demolir arquibancadas para dar lugar a arena de R$ 400 milhões

Máquinas já trabalham na antiga geral de tradicional praça esportiva de Goiânia, que terá novas arquibancadas, campo rebaixado e estrutura voltada também para grandes eventos

Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 18:20

Imagens das obras do Serra Dourada Crédito: Rota Drone Filmes/YouTube

O Serra Dourada já começou a deixar para trás a aparência que marcou décadas de futebol em Goiânia. O estádio, um dos mais tradicionais do Brasil, passa por uma ampla transformação para se tornar uma arena multiuso, com investimento inicial estimado em R$ 400 milhões. As obras avançaram para uma etapa decisiva e, atualmente, três canteiros funcionam simultaneamente no complexo.

Uma das mudanças mais visíveis está acontecendo nas arquibancadas. Máquinas pesadas já trabalham na demolição do concreto da antiga geral, setor que está desativado há anos. A área será modificada para receber novas arquibancadas, que ficarão mais próximas do gramado e prometem alterar a configuração interna do estádio.

O projeto também prevê uma intervenção no próprio campo. O gramado natural será mantido, mas o nível do campo será rebaixado em alguns metros. A reforma inclui ainda a construção de novos camarotes, bares e uma academia, além de um hotel integrado ao complexo.

Veja as obras e o projeto do Serra Dourada 1 de 10

A transformação é coordenada pelo Governo do Estado de Goiás e faz parte do projeto de concessão que pretende mudar a utilização do Serra Dourada. A ideia é que o espaço deixe de funcionar apenas como palco para partidas de futebol e passe a receber também grandes eventos, shows e festivais de música.

Segundo a administradora do complexo, responsável também pelo Goiânia Arena e pelo estacionamento, a previsão é que o Serra Dourada volte a receber partidas de futebol em julho de 2028.

Um estádio marcado pela história

Enquanto ganha uma nova configuração, o Serra Dourada passa por uma reforma que modifica justamente alguns dos elementos que ajudaram a construir sua identidade ao longo dos anos.

Inaugurado em 1975 e projetado pelo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, o estádio se tornou a principal praça esportiva de Goiânia e recebeu partidas históricas de Goiás e Atlético-GO. A Seleção Brasileira também tem uma relação marcante com o local: disputou 14 jogos no Serra Dourada e nunca perdeu no estádio.