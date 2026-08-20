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'Estamos acima deles': Alejo esbanja confiança antes do primeiro Ba-Vi pelo Bahia

Atacante do Bahia reconhece bom momento do Vitória no Barradão, mas aposta em triunfo tricolor no clássico deste domingo (23)

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 17:45

Alejo em entrevista coletiva
Alejo em entrevista coletiva Crédito: Letícia Martins/ECB

Bahia e Vitória chegam para o Ba-Vi 508, que será disputado neste domingo (23), no Barradão, pela 24ª rodada do Brasileirão, vivendo momentos distintos. Enquanto o Esquadrão não vence há cinco rodadas e acumula cinco empates consecutivos, o Leão da Barra vive grande fase jogando em seu estádio, vem de uma vitória importante sobre o Botafogo e segue vivo na Copa do Brasil.

Apesar do momento recente das equipes, o centroavante Alejo Veliz garantiu que o Tricolor de Aço está confiante para o clássico na casa do rival. O atacante também fez questão de destacar a posição das equipes na tabela do Brasileirão. Enquanto o Bahia ocupa a sexta colocação, com 34 pontos, e briga por uma vaga no G-4, o Vitória está em 12º, com 29 pontos, mais focado em se manter distante da zona de rebaixamento.

“Se fala muito dos momentos das equipes, mas eu e meus companheiros estamos tranquilos. Eles chegam ganhando, passaram de fase na Copa do Brasil, mas nós, por mais que venhamos de cinco empates seguidos, estamos em sexto lugar, acima deles. Vai ser uma partida linda, à parte, como são os clássicos, mas tenho certeza da confiança da equipe e que vamos trazer os três pontos para casa”, destacou Alejo em coletiva nesta quinta-feira (20), na Cidade Tricolor.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
1 de 23
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Recém-chegado ao Bahia, Alejo disputou apenas quatro partidas oficiais pelo clube e marcou um gol. Agora, o argentino terá a oportunidade de disputar seu primeiro Ba-Vi. Apesar da pouca experiência no time baiano, o atacante de 22 anos conhece bem a atmosfera de grandes clássicos. Revelado pelo Rosario Central, ele já disputou o clássico contra o Newell's Old Boys, um dos maiores da Argentina, e garantiu estar tranquilo para o duelo deste domingo.

“O clássico rosarino se vive muito forte em Rosario. Graças a Deus tive a possibilidade de ganhar dois clássicos, joguei três, fiz gol em um deles [na verdade, jogou quatro e venceu três]. É entrar com a faca entre os dentes, deixar tudo no campo. Sinto que é uma partida muito especial, clássicos são jogos à parte, independente de como chegam as equipes. Estou com a certeza de que a equipe vai levar a melhor”, afirmou.

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Alejo e o restante do elenco tricolor treinaram na manhã desta quinta-feira (20), no CT Evaristo de Macedo, pelo terceiro dia consecutivo de preparação para o clássico. Nesta sexta-feira (21), a equipe comandada por Rogério Ceni volta aos trabalhos na Cidade Tricolor para realizar o penúltimo treinamento antes do Ba-Vi.

Tags:

Bahia Vitória Ba-vi

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