'Eu a perdoo', dispara Daniel Alves sobre mulher que o acusa de estupro

O jogador Daniel Alves, que está preso desde o dia 20 de janeiro, suspeito de estuprar uma jovem de 23 anos durante sua passagem por uma boate, em Barcelona, falou pela primeira vez sobre o caso. Em conversa ao jornal espanhol La Vanguardia, o baiano de 40 anos persiste em dizer que é inocente, e alega que não entende o real motivo da mulher ter feito a denúncia, mas que consegue perdoá-la pelas acusações de abuso sexual. "Estou com a consciência tranquila. Eu nunca machuquei ninguém intencionalmente. E nem ela naquela noite. Não sei se ela está com a consciência tranquila, se dorme bem à noite. Eu a perdoo, ainda não sei por que ela fez tudo isso, mas eu a perdoo", disse o jogador.

"Pedir desculpa à única pessoa a quem tenho de pedir desculpa, que é a minha mulher, Joana Sanz. A mulher com quem me casei há oito anos, com quem ainda sou casado e espero viver com ela por toda a minha vida. Já pedi perdão pessoalmente a ela aqui, na prisão, mas devo fazê-lo publicamente, porque a história é pública, a ofensa é pública e ela merece essas desculpas públicas", comentou o brasileiro.