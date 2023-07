'Eu não faço milagres', diz Paiva após Bahia perder do Athletico

Renato Paiva se mostrou irritado ao falar da campanha do Bahia na Série A. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

A derrota por 2x0 para o Athletico-PR, na noite deste domingo (16), na Ligga Arena, em Curitiba, deixou o Bahia em situação complicada no Brasileirão. Sem vencer há quatro jogos na Série A, o tricolor é o 16º colocado, com 13 pontos, e pode entrar na zona de rebaixamento no complemento da rodada.



Após a partida, o técnico Renato Paiva avaliou o momento do tricolor. Ao ser questionado sobre a campanha da equipe, que venceu apenas três partidas em 15 na Série A, o treinador se mostrou um pouco irritado.

"É um cenário que não é bom, mas é um cenário que temos que contrariar com o trabalho. Pouco tenho a dizer sobre isso", resumiu ele.

Logo depois, Renato Paiva falou sobre a partida, na qual o Bahia foi completamente dominado pelo Athletico-PR e pouco produziu. Na visão dele, o Bahia jogou por 20 minutos e depois sucumbiu ao adversário.

"Sobre o jogo, jogamos os primeiros 20 minutos, até o gol do Athletico, em um campo difícil, é tradicionalmente difícil de ganhar aqui, contra uma boa equipe. Nesses 20 minutos, importunamos o Athletico, não deixamos ter muitas oportunidades, e em dois lances de cruzamentos na área tomamos os gols", iniciou ele.

"No segundo tempo crescemos, criamos chances quase em cima da linha e não fizemos os gols. Portanto, continua o mesmo problema. Jogamos 20 minutos apenas e isso temos que corrigir", completou.

Renato Paiva voltou a ser perguntado por uma avaliação sobre o próprio trabalho. Ele disse que acha pouco os sete meses no comando do clube, já que tem em mãos um elenco novo, que ainda não está fechado, e com pouco tempo para treinar.

"São sete meses de trabalho, um mês de pré-temporada, com apenas três reforços e um elenco todo novo. Eu não faço milagres", afirmou.

Com mais uma derrota nas costas, o Bahia vai ter uma semana de preparação até o próximo compromisso, no sábado (22), às 18h30, contra o Corinthians, na Fonte Nova. Para o confronto, o Esquadrão pode ter o reforço do lateral direito Gilberto.

O lateral esquerdo uruguaio Camilo Cándido também é esperado para realizar exames. O treinador explicou que a ideia do Bahia é a de fechar com pelo menos três reforços na janela de transferências, que fecha no dia 2 de agosto.