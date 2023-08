Everaldo projeta marcar mais gols pelo Bahia no Brasileirão. Crédito: FELIPE OLIVEIRA/EC Bahia

Desde que chegou ao Bahia, Everaldo tem vivido altos e baixos. Aposta do tricolor para o papel de goleador, ele é o artilheiro do time na temporada, com 14 gols, mas ainda não conseguiu engrenar no Campeonato Brasileiro.



Contra o América-MG, o atacante encerrou o jejum que durava nove jogos no torneio nacional e chegou a três tentos na Série A. Em entrevista nesta quarta-feira (9), na Cidade Tricolor, ele comemorou o feito, mas disse que não está satisfeito com o próprio desempenho.

"Com certeza tenho margem para crescer mais. Eu me cobro muito. Fiquei feliz com o gol de domingo, mas não estou satisfeito, eu quero mais. Tenho certeza que isso vai acontecer. Temos o próximo jogo e o segundo turno inteiro, e no que depender de mim vou dar o melhor para conquistar os triunfos, mas também buscar os objetivos pessoais, que é fazer os gols", iniciou ele.

Apesar de reconhecer que não vivia uma boa fase, Everaldo diz que em muitos momentos as críticas que recebeu foram indevidas. Na análise dele, em alguns jogos o Bahia apresentou um grande volume ofensivo, mas não conseguiu transformar as jogadas em boas chances para os centroavantes balançarem as redes.

O camisa 9 afirma ainda que com a chegada de reforços como Gilberto, Camilo Cándido e Rafael Ratão, a tendência é a de que o tricolor tenha mais chances claras durante as partidas.

"O centroavante é muito cobrado por gols, mas para fazer gols a bola tem que chegar. O que estava acontecendo é que a gente tinha um bom volume de jogo, mas sem tanta finalização a gol. Acho que percebemos a diferença no jogo deste final de semana. Chegamos mais, definimos mais. Eu fiz um gol e poderia ter feito outro. Pesamos mais a área, como falamos, e isso faz muita diferença. Estávamos com um bom volume de jogo, mas com pouca qualidade no arremate", analisou.

Durante a janela de transferências, parte dos tricolores cobraram pela contratação de um centroavante. Questionado como tratou a situação, Everaldo diz que não pode controlar o que as pessoas pensam e que pretende responder no campo. Além dele, o Bahia conta com Vinicius Mingotti para o setor.

"É uma coisa que foge do meu controle, não posso controlar o que as pessoas falam e pensam, se precisa ou de outro 9. O que eu posso controlar é o meu trabalho, a minha dedicação no dia a dia. Eu não estou contente com os números principalmente do Campeonato Brasileiro, mas tenho certeza que vai melhorar", disse o jogador.