SÉRIE A

Everaldo garante estar 100% recuperado e se coloca à disposição para pegar o Atlético-MG

Equipes medem forças neste domingo (2), em Belo Horizonte, pela 7ª rodada do Brasileirão

Da Redação

Publicado em 31 de maio de 2024 às 19:51

Everaldo em entrevista coletiva do Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

O atacante Everaldo está pronto para voltar ao time titular do Bahia. Ao menos, é o que assegurou o próprio camisa 9, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31). Recuperado de fratura na costela, o jogador se colocou à disposição do técnico Rogério Ceni para a partida contra o Atlético-MG, pela 7ª rodada do Brasileirão. O jogo está marcado para o próximo domingo (2), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

"Estou 100%, fisicamente muito bem. Me sentindo preparado", assegurou Everaldo. Ele já havia entrado nos acréscimos do duelo contra o CRB, pela Copa do Nordeste, para participar da disputa de pênaltis que resultou na eliminação tricolor. Mas, segundo o atacante, o prognóstico inicial era que ele ficasse afastado por até cinco semanas.

"Infelizmente, após 45 dias de eu ter voltado a jogar, depois da minha primeira lesão, acontece a fratura na costela, que acabou me tirando um tempo novamente dos treinos e dos jogos. Era previsto que eu ficasse mais tempo fora. Se não me engano, eram quatro, cinco semanas. Mas já foi feito exame de imagem, estou bem. Até mesmo para o jogo contra o CRB eu já estava me sentindo bem. Mas o departamento médico achou melhor eu não participar do jogo em si, só entrar para uma emergência, que foi o caso dos pênaltis", revelou.

O camisa 9 também foi questionado sobre a queda do Bahia no Nordestão. Ao mesmo tempo em que lamentou a eliminação, Everaldo pediu para que isso sirva como fator motivacional para o decorrer da temporada.

"A gente contava com título da Copa do Nordeste. De ir para a final e conquistar o título. Infelizmente, não aconteceu, estamos tristes com isso. Óbvio, chateados para caramba. Mas já passou, não podemos nos abater com isso. É virar a chave (...) A eliminação não pode nos colocar em um cenário onde a gente imagine que está tudo errado. Não está. Aconteceu a eliminação, mas foi nos pênaltis, onde fomos superiores o jogo inteiro, tínhamos chance para matar o jogo e não matamos", afirmou.

"Poderíamos ter vencido no tempo normal, não aconteceu por conta da efetividade, mas futebol é isso, é muito resultado. Como a gente não transformou o que fizemos durante 90 minutos em gol, aconteceu os pênaltis, e é complicado. Eles têm o mérito de acertar em todas as cobranças (...) Toda eliminação é dolorida, chateia bastante, mas perdemos nos pênaltis, não perdemos no jogo. No jogo tivemos chances e fomos os únicos que criaram chances de matar o jogo, fomos nós", avaliou.

Passada a queda, o atacante pede foco total no Brasileirão. O Bahia está na briga pela liderança, e tem a chance de assumir o topo da tabela com um resultado positivo diante do Atlético-MG. O Esquadrão tem os mesmos 13 pontos do primeiro colocado, o Athletico-PR, mas está no segundo lugar por saldo de gols inferior (6x3).

"Expectativa de um jogaço, duas equipes têm jogadores de qualidade, vivem bons momentos no Brasileiro, vai ser um jogo divertido para quem está assistindo e muito competitivo para quem está dentro de campo", falou.

Veja outros trechos da entrevista coletiva de Everaldo:

Fracassos no Baiano e Copa do Nordeste

A gente tem que encarar com foco total, seriedade, porque, infelizmente, não conquistamos Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, eram objetivos do ano. Mas como falei, a gente está para algo maior. É frustrante, não quero que o torcedor pense que a gente está acomodado, não está tudo bem. O que a gente vem fazendo durante o ano tem ótimos resultados, mas quando chegou nessas partes finais acabamos fracassando. A gente tem que melhorar nesses jogos decisivos, mas não pode fazer tempestade em copo d'água e achar que está tudo errado. Não. Foco, cabeça no lugar, saber que infelizmente aconteceu, mas que sirva de aprendizado para que não volte a acontecer no Brasileiro, pontos corridos, e Copa do Brasil, parecida com a Copa do Nordeste e com grandes adversários do Brasileiro.

Temporada de altos e baixos

A gente tem que sempre tirar algo de positivo quando acontece de negativo como foi na Copa do Nordeste. Um jogo que poderia mudar tudo, a gente poderia ser desclassificado nas duas e o que vinha sendo muito bem feito e não presta mais. Felizmente em Criciúma conseguimos a classificação, e infelizmente fomos desclassificados contra o CRB. Não deixar que isso volte a acontecer, grupo tem maturidade, jogadores experientes, jogadores novos que têm experiência, aprender com os erros. Já foi, virar a chave, foco 100% no Atlético-MG. Pode nos dar a liderança, depois temos onze dias sem jogar.

Recuperação

Com certeza, é o que eu digo. Nós atletas do Bahia, quando entramos no departamento médico, quem não conhece nossos bastidores acha que a gente coloca um chinelinho, deita na maca e fica fazendo tratamento sem fazer mais nada. A gente entra por lesão específica, mas a gente treina para caramba. Pela segunda vez passei por isso. Treinei parte física, de força, de tudo que poderia melhorar sem gerar problemas aonde tive a lesão. Estou muito bem fisicamente quase três semanas após a lesão, me sentindo preparado para esse jogo de domingo. Quem vai decidir é o professor Rogério.

Expectativa para enfrentar o Atlético-MG

Tem que servir de motivação, eliminação não pode nos colocar em um cenário que a gente pense que está tudo errado. Não está tudo errado. Isso não pode ser diferente, a gente tem que ir focado para esse jogo. Expectativa de um jogaço, duas equipes têm jogadores de qualidade, vivem bons momentos no Brasileiro, vai ser um jogo divertido para quem está assistindo e muito competitivo para quem está dentro de campo. A gente tem que errar o menos possível porque eles têm jogadores de extrema qualidade, podem definir o lance em um jogo. A gente tem que focar nisso, jogo na casa deles, estamos motivados. Professor Rogério já passou algumas coisas, trabalhamos em cima disso, foco total para domingo.

Esquema tático