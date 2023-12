Everaldo prega respeito ao lanterna América-MG: 'Não vai ser fácil'

Everaldo em entrevista coletiva do Bahia. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia dependia apenas das próprias forças para se manter na Série A do Brasileirão. Mas um gol do São Paulo na reta final do jogo mudou o cenário. Agora, o Esquadrão chega para a penúltima rodada precisando de uma combinação de resultados, e pode até mesmo ser rebaixado com uma partida de antecedência. Apesar do momento complicado, o atacante Everaldo pediu 'resiliência' ao time.



Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1º), o centroavante assumiu que a forma como se deu a derrota para o São Paulo, sofrendo gol aos 52 minutos do segundo tempo, deixou a equipe tricolor 'desolada'. Mas lembrou: pensar no passado não muda o futuro. O Bahia precisa fazer sua parte para reverter a situação delicada na competição.

"Nós ficamos desolados. A forma como foi o gol, no finalzinho do jogo, era um empate que nos tirava da zona. Todo mundo sentiu muito. Mas, no treino de ontem [quinta-feira, 30], a gente demonstrou em campo que já passou. Foi um jogo complicado, com resultado que não foi bom para nós. Mas agora temos que ter resiliência. Não adianta ficar pensando no que já passou, temos que pensar na frente. Temos dois jogos que precisamos jogar nossa vida para conquistar os resultados", afirmou.

O próximo compromisso do Bahia será neste domingo (3), contra o lanterna e já rebaixado América-MG. A partida está marcada para às 18h30, no estádio Independência, pela 37ª rodada da Série A. Depois, o Esquadrão fecha a atual edição do torneio diante do Atlético-MG, na quarta-feira (6), na Arena Fonte Nova.

"A gente precisa ganhar. E precisa ganhar os dois jogos. Mas o mais importante é esse agora de domingo, jogo fora de casa. A única coisa que nos interessa são os três pontos. Vamos pelo triunfo. Tenho certeza que temos totais condições de sair dessa situação. Óbvio que agora a gente depende de alguns resultados, que eu acredito que vão acontecer. A gente tem que ir lá buscar e ganhar. Não adianta pensar nos dois jogos. Temos que pensar nesse próximo, que vai definir muita coisa. Estamos motivados", falou.

O único cenário que rebaixa o Bahia já na próxima rodada é com derrota para o América-MG. Além disso, outros dois resultados precisariam acontecer: vitórias dos visitantes Santos e Vasco sobre, respectivamente, Athletico-PR e Grêmio.

"O time do América-MG tem suas qualidades. Mesmo perdendo, eles sempre venderam caro as derrotas. A gente tem que pensar e demonstrar que pode ganhar, porque não vai ser um jogo fácil", afirmou Everaldo.

O atacante ainda comentou sobre como o Bahia chegou na reta final da Série A nesta situação tão complicada, e lembrou que a derrota em casa para o São Paulo não foi o único vacilo ao longo da competição.

"Não pode pensar só no jogo do São Paulo, que perdemos faltando dois minutos para acabar. Foi mais um jogo que perdemos no detalhe. Posso citar alguns: contra o Santos em casa foi assim. Contra o Fluminense, no Maracanã, onde a gente estava ganhando de 1x0 e com um a mais, e tomamos a virada. No detalhe, a gente perdeu muitos pontos. Não foi só esse jogo do São Paulo que nos deixou nessa situação, foram vários fatores. Mas a gente não pode agora pensar no que passou. Temos que focar nos próximos dois jogos. Focar no trabalho para chegar no domingo com força total e buscar o triunfo. Tenho certeza que com dois triunfos a gente sai do Z4 e permanece na Série A. É isso que a gente vai buscar", reiterou.

Confira outros trechos da entrevista coletiva de Everaldo:

Oscilação

Isso demonstra o que é o Campeonato Brasileiro. A gente pensa na nossa situação, ganhar do Corinthians de 5x1 lá e perder em casa para o São Paulo por 1x0. Tem vários outros exemplos no campeonato que mostram que não interessa se está em primeiro, no meio de tabela, brigando pelo título ou na zona, é difícil. Cada jogo do Campeonato Brasileiro é difícil. Não é porque o América-MG foi rebaixado que eles vão baixar a guarda nesses dois últimos jogos. Futebol profissional não é assim. A gente tem que estar focado, confiante e determinado a chegar lá e ganhar o jogo.

Gol no fim do São Paulo foi balde de água fria?

Foi sim. A gente estava buscando o resultado, a gente queria o triunfo. Mas o empate não era de todo ruim, até por conta de como foi o jogo. Principalmente no primeiro tempo, eles tiveram mais posse de bola, oportunidades. No segundo tempo, encaixou melhor a marcação e o São Paulo não conseguiu jogar tanto. A gente teve nossas oportunidades, e tomar o gol no final... É complicado, um balde de água fria em todo mundo, na torcida, nos jogadores. Foi um resultado que não nos beneficiou em nada. O 0x0 nos deixaria fora da zona, dependendo só da gente. Mas é como eu falei, não adianta chorar e reclamar pelo que já passou. É resiliência. Pensar no que a gente pode, e vai fazer, no domingo para mudar essa situação.

Pressão na reta final