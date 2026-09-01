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Everton Ribeiro avança em recuperação e pode reforçar o Bahia contra o Bragantino

Meia participou parcialmente do treino desta terça-feira (1º) e aumenta expectativa por retorno diante do Massa Bruta

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15:49

Everton Ribeiro treina parcialmente com o elenco pela terceira vez e se aproxima de retorno após passar por procedimento na coluna
Everton Ribeiro treina parcialmente com o elenco pela terceira vez e se aproxima de retorno após passar por procedimento na coluna Crédito: Rafael Rodrigues/ECB

Após vencer o Internacional por 3x2, na Arena Fonte Nova, no último domingo (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Bahia teve um dia de folga e se reapresentou no CT Evaristo de Macedo na manhã desta terça-feira (1º). O grupo iniciou a preparação para enfrentar o RB Bragantino neste sábado (5), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada da competição.

A principal novidade na atividade foi a participação de Everton Ribeiro. O meia se recupera de um procedimento realizado nas costas no início de agosto para aliviar dores na região lombar e na articulação que liga a coluna à pelve. Desfalque nos últimos quatro jogos do Bahia, o camisa 10 participou parcialmente das atividades com o restante do elenco pela terceira vez desde a realização do procedimento.

A expectativa é que Everton Ribeiro seja reintegrado totalmente aos trabalhos com o grupo ao longo da semana e possa ficar à disposição para enfrentar o Massa Bruta. Além do possível retorno do meia, o Bahia também contará novamente com Jean Lucas, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Internacional.

Campanha do Bahia na Série A

Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x1 Fluminense - 2ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Vasco 0x1 Bahia - 3ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 1x1 Vitória - 5ª rodada por Victor Ferreira/ECV
Inter 1x0 Bahia - 6ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 2x0 Bragantino - 7ª rodada por Letícia Martins/ECB
Remo 4x1 Bahi - 8ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 3x0 Athletico-PR - 9ª rodada por Letícia Martins/EC Bahia
Bahia 2x1 Palmeiras - 10ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Mirassol 1x2 Bahia - 11ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Flamengo 2x0 Bahia - 12ª rodada por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x2 Santos - 13ª rodada  por Letícia Martins/E..C. Bahia
São Paulo 2x2 Bahia - 14ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB
Bahia 1x2 Cruzeiro - 15ª rodada  por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Grêmio - 16ª rodada da Série A por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Coritiba 3x2 Bahia - 17ª rodada  por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x1 Botafogo - 18ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 2x0 Chapecoense - 4ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Atlético-MG 1x1 Bahia - 19ª rodada por Catarina Brandão/ECB
Bahia 1x1 Corinthians - 20ª rodada por Letícia Martins/ECB
Fluminense 0x0 Bahia - 21ª rodada por Rafael Rodrigues/EC Bahia
Bahia 0x0 Vasco - 22ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Chapecoense 3x3 Bahia - 23ª rodada por Catarina Brandão/EC Bahia
Bahia 2x0 Vitória - 24ª rodada  por Letícia Martins/ECB
Bahia 3x2 Internacional - 25ª rodada  por EC Bahia
1 de 25
Corinthians 1x2 Bahia - 1ª rodada por Rafael Rodrigues/ECB

Por outro lado, Léo Vieira e Sanabria, que se recuperam de problemas no joelho, realizaram tratamento durante a reapresentação do elenco e seguem como desfalques para a próxima rodada.

Na Cidade Tricolor, o elenco foi dividido em dois grupos para realizar trabalhos diferentes na manhã desta terça. Os titulares na partida contra o Colorado fizeram apenas atividades de fisioterapia e academia. Os demais jogadores, ao lado de alguns atletas das categorias de base, participaram de uma atividade tática em campo aberto, que contou com a presença parcial de Everton Ribeiro.

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Com 40 pontos, o Bahia ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas dois pontos atrás do Fluminense, que está em 4º. De olho em uma vaga no G-4, o Tricolor volta aos trabalhos na Cidade Tricolor na manhã desta quarta-feira (2), quando realizará o segundo de quatro treinos antes do duelo contra a equipe paulista.

Tags:

Bahia Everton Ribeiro

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