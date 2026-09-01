Everton Ribeiro avança em recuperação e pode reforçar o Bahia contra o Bragantino

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Pedro Carreiro
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 15:49
Após vencer o Internacional por 3x2, na Arena Fonte Nova, no último domingo (30), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Bahia teve um dia de folga e se reapresentou no CT Evaristo de Macedo na manhã desta terça-feira (1º). O grupo iniciou a preparação para enfrentar o RB Bragantino neste sábado (5), no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pela 26ª rodada da competição.
A principal novidade na atividade foi a participação de Everton Ribeiro. O meia se recupera de um procedimento realizado nas costas no início de agosto para aliviar dores na região lombar e na articulação que liga a coluna à pelve. Desfalque nos últimos quatro jogos do Bahia, o camisa 10 participou parcialmente das atividades com o restante do elenco pela terceira vez desde a realização do procedimento.
A expectativa é que Everton Ribeiro seja reintegrado totalmente aos trabalhos com o grupo ao longo da semana e possa ficar à disposição para enfrentar o Massa Bruta. Além do possível retorno do meia, o Bahia também contará novamente com Jean Lucas, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo diante do Internacional.
Campanha do Bahia na Série A
Por outro lado, Léo Vieira e Sanabria, que se recuperam de problemas no joelho, realizaram tratamento durante a reapresentação do elenco e seguem como desfalques para a próxima rodada.
Na Cidade Tricolor, o elenco foi dividido em dois grupos para realizar trabalhos diferentes na manhã desta terça. Os titulares na partida contra o Colorado fizeram apenas atividades de fisioterapia e academia. Os demais jogadores, ao lado de alguns atletas das categorias de base, participaram de uma atividade tática em campo aberto, que contou com a presença parcial de Everton Ribeiro.
Com 40 pontos, o Bahia ocupa a 5ª colocação do Campeonato Brasileiro, apenas dois pontos atrás do Fluminense, que está em 4º. De olho em uma vaga no G-4, o Tricolor volta aos trabalhos na Cidade Tricolor na manhã desta quarta-feira (2), quando realizará o segundo de quatro treinos antes do duelo contra a equipe paulista.