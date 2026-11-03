INVESTIMENTO

Ex-atacante da Seleção assume cargo em SAF de R$ 300 milhões do interior de SP

Ricardo Oliveira vai comandar as relações institucionais do Comercial, que está na quarta divisão do Campeonato Paulista

Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 11:29

Ricardo Oliveira na Seleção Crédito: Divulgação

O ex-atacante Ricardo Oliveira foi anunciado como responsável pelas relações institucionais da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Comercial, clube do interior de São Paulo. O acordo prevê investimentos de R$ 300 milhões ao longo de dez anos.

Com passagens pela Seleção Brasileira, Santos, São Paulo e Atlético-MG, Ricardo Oliveira chegou ao projeto por intermédio de Eliel Fraga e Caian Oliveira, investidores da Alliance Football. A empresa é responsável por constituir a SAF e ficará com 90% das receitas previstas no acordo. Os outros 10% caberão ao clube.

O projeto chega após uma sequência de rebaixamentos do Comercial, que hoje disputa a Série A4, quarta divisão do Campeonato Paulista. O clube está fora de competições nacionais desde 2003.

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Inspiração em Ronaldo e Roberto Carlos

Para a nova função, Ricardo Oliveira tem como referência dois pentacampeões com quem mantém amizade. Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos também estão envolvidos em um projeto de SAF no interior paulista, mas como investidores da Inter de Limeira, ao lado de financiadores estrangeiros.