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Ex-atacante da Seleção assume cargo em SAF de R$ 300 milhões do interior de SP

Ricardo Oliveira vai comandar as relações institucionais do Comercial, que está na quarta divisão do Campeonato Paulista

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 11:29

Ricardo Oliveira na Seleção
Ricardo Oliveira na Seleção Crédito: Divulgação

O ex-atacante Ricardo Oliveira foi anunciado como responsável pelas relações institucionais da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Comercial, clube do interior de São Paulo. O acordo prevê investimentos de R$ 300 milhões ao longo de dez anos.

Com passagens pela Seleção Brasileira, Santos, São Paulo e Atlético-MG, Ricardo Oliveira chegou ao projeto por intermédio de Eliel Fraga e Caian Oliveira, investidores da Alliance Football. A empresa é responsável por constituir a SAF e ficará com 90% das receitas previstas no acordo. Os outros 10% caberão ao clube.

O projeto chega após uma sequência de rebaixamentos do Comercial, que hoje disputa a Série A4, quarta divisão do Campeonato Paulista. O clube está fora de competições nacionais desde 2003.

Palcos esquecidos da Seleção: veja como estão os estádios hoje

Arruda (Recife-PE): A Seleção jogou dez vezes na casa do Santa Cruz. Em 1993, 96.990 torcedores viram o 6x0 sobre a Bolívia, recorde de público do estádio. No ano seguinte, Ronaldo estreou pelo Brasil no 2x0 sobre a Argentina. Sem jogos oficiais desde julho de 2025, o Arruda aguarda uma reforma a ser bancada pela futura SAF do clube. por Divulgação
Serra Dourada (Goiânia-GO): É o estádio da lista mais usado pela Seleção, com 14 jogos entre 1978 e 2014, incluindo o 6x0 sobre a Bolívia em 2002 e a vitória por 2x1 sobre a Argentina em 2012. Com os clubes da capital preferindo os próprios estádios, perdeu espaço. Está fechado para reforma, com reabertura prevista para julho de 2028. por Rota Drone Filmes/YouTube
Teixeirão (São José do Rio Preto-SP): Em março de 1996, recebeu o 8x2 sobre Gana, com três gols de Marques. Também foi palco do título brasileiro do Santos em 2004. Com a crise do América-SP, sofreu anos de depredação. Voltou a sediar jogos da Copinha em 2026, mas a Federação Paulista liberou só três setores, e a capacidade caiu para 16,2 mil pessoas. por Reprodução
Pinheirão (Curitiba-PR): Foram quatro jogos da Seleção no estádio, com destaque para o 3x3 com o Uruguai pelas Eliminatórias de 2003, com dois gols de Ronaldo e um de Kaká. Planejado para mais de 100 mil pessoas, o "Maracanã de Curitiba" nunca foi concluído. Sem jogos oficiais desde 2007, é alvo de disputa judicial: o estado oferece R$ 65 milhões na desapropriação, e o dono pede mais de R$ 350 milhões.  por Reprodução/RPC
Estádio Olímpico (Porto Alegre-RS): A Seleção tem 100% de aproveitamento na antiga casa do Grêmio: venceu Bulgária (1981), Paraguai (1987), Iugoslávia (1994) e, de novo, o Paraguai (2001). Sem jogos desde 2013, quando o clube se mudou para a Arena, o estádio está tomado pelo mato, e um impasse com as empresas envolvidas na troca de imóveis impede sua demolição. por Entre Lugares/Reprodução Youtube
Estádio Morenão (Campo Grande-MS): Maior estádio de Mato Grosso do Sul, recebeu o Brasil duas vezes: no 1x1 com o Paraguai, em 1991, com gol de Neto, e no 0x0 com a Venezuela, pelas Eliminatórias, em 2009. Sem partidas oficiais há mais de quatro anos, deve passar por uma reforma de R$ 18 milhões para reabrir em 2027, com capacidade para 12 mil pessoas. por Chico Ribeiro/Subcom-MS
Estádio Caio Martins (Niterói-RJ): Recebeu a Seleção uma única vez, em 1978, na preparação para a Copa da Argentina. Na goleada por 7x0 sobre a seleção do interior fluminense, Zico marcou cinco gols. Ex-casa do Botafogo, está sem jogos oficiais desde 2004, e parte do terreno vai abrigar um parque e um reservatório contra alagamentos. por Divulgação
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Arruda (Recife-PE): A Seleção jogou dez vezes na casa do Santa Cruz. Em 1993, 96.990 torcedores viram o 6x0 sobre a Bolívia, recorde de público do estádio. No ano seguinte, Ronaldo estreou pelo Brasil no 2x0 sobre a Argentina. Sem jogos oficiais desde julho de 2025, o Arruda aguarda uma reforma a ser bancada pela futura SAF do clube. por Divulgação

Inspiração em Ronaldo e Roberto Carlos

Para a nova função, Ricardo Oliveira tem como referência dois pentacampeões com quem mantém amizade. Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos também estão envolvidos em um projeto de SAF no interior paulista, mas como investidores da Inter de Limeira, ao lado de financiadores estrangeiros.

“São dois amigos que tenho no futebol. Foram ídolos meus, depois viraram amigos”, afirmou Ricardo Oliveira ao Ge.com. O ex-atacante disse que pretende aprender com a dupla e destacou a disposição dos dois de criar oportunidades para jovens e recuperar o interesse dos torcedores pelo futebol do interior.

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