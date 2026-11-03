Ex-atacante da Seleção assume cargo em SAF de R$ 300 milhões do interior de SP

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Carol Neves
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 11:29
O ex-atacante Ricardo Oliveira foi anunciado como responsável pelas relações institucionais da futura Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Comercial, clube do interior de São Paulo. O acordo prevê investimentos de R$ 300 milhões ao longo de dez anos.
Com passagens pela Seleção Brasileira, Santos, São Paulo e Atlético-MG, Ricardo Oliveira chegou ao projeto por intermédio de Eliel Fraga e Caian Oliveira, investidores da Alliance Football. A empresa é responsável por constituir a SAF e ficará com 90% das receitas previstas no acordo. Os outros 10% caberão ao clube.
O projeto chega após uma sequência de rebaixamentos do Comercial, que hoje disputa a Série A4, quarta divisão do Campeonato Paulista. O clube está fora de competições nacionais desde 2003.
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Inspiração em Ronaldo e Roberto Carlos
Para a nova função, Ricardo Oliveira tem como referência dois pentacampeões com quem mantém amizade. Ronaldo Fenômeno e Roberto Carlos também estão envolvidos em um projeto de SAF no interior paulista, mas como investidores da Inter de Limeira, ao lado de financiadores estrangeiros.
“São dois amigos que tenho no futebol. Foram ídolos meus, depois viraram amigos”, afirmou Ricardo Oliveira ao Ge.com. O ex-atacante disse que pretende aprender com a dupla e destacou a disposição dos dois de criar oportunidades para jovens e recuperar o interesse dos torcedores pelo futebol do interior.