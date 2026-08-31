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Ex-atacante da Seleção Brasileira chega à Espanha para assinar por R$ 60 milhões com o Barcelona

Jogador deve assinar vínculo de três temporadas com aval de Flick

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 13:21

Gabriel Jesus
Gabriel Jesus Crédito: Vitor Silva/CBF

Gabriel Jesus iniciou nesta segunda-feira (31) a reta final de sua mudança para o futebol espanhol. O jogador desembarcou no país para realizar os últimos procedimentos antes de ser apresentado oficialmente como novo atacante do Barcelona.

O vínculo entre o brasileiro e o clube catalão será válido por três anos. A oficialização depende agora de etapas burocráticas, incluindo exames médicos.

Gabriel Jesus pelo Arsenal

Gabriel Jesus pelo Arsenal por Reprodução/Redes Sociais
Gabriel Jesus pelo Arsenal por Reprodução/Redes Sociais
Gabriel Jesus pelo Arsenal por Reprodução/Redes Sociais
Gabriel Jesus pelo Arsenal por Reprodução/Redes Sociais
Gabriel Jesus pelo Arsenal por Reprodução/Redes Sociais
Gabriel Jesus pelo Arsenal por Reprodução/Redes Sociais
Gabriel Jesus pelo Arsenal por Reprodução/Redes Sociais
Gabriel Jesus pelo Arsenal por Reprodução/Redes Sociais
Gabriel Jesus pelo Arsenal por Reprodução/Redes Sociais
Gabriel Jesus pelo Arsenal por Reprodução/Redes Sociais
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Gabriel Jesus pelo Arsenal por Reprodução/Redes Sociais

O acordo entre Barcelona e Arsenal prevê pagamento de aproximadamente 10 milhões de euros, cerca de R$ 60,1 milhões, com possibilidade de acréscimos por bônus. A definição saiu em ritmo acelerado, já na fase final da janela de transferências.

Aos 27 anos, Gabriel Jesus tinha vínculo com o clube inglês até meados de 2027, mas vinha em baixa na equipe. Na atual temporada, participou apenas de amistosos preparatórios e não apareceu nas relações para partidas oficiais.

Um dos motivos para a aposta do Barcelona está na leitura do técnico Hansi Flick sobre o elenco. O treinador alemão valoriza a flexibilidade do atacante, que consegue desempenhar funções tanto na faixa central quanto pelas beiradas do campo.

A chegada do brasileiro também está ligada ao contexto do mercado. O clube catalão tentou inicialmente a contratação de Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, mas não conseguiu evoluir. A busca por um novo nome para o ataque ganhou força depois da saída de Robert Lewandowski.

Gabriel Jesus foi revelado pelo Palmeiras. Deixou o Brasil no início de 2017 para atuar no Manchester City e, em 2022, foi negociado com o Arsenal. Pela seleção brasileira, esteve nos mundiais de 2018 e 2022.

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