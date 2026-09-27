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Ex-atacante de seleção que virou cantor sofre derrame no pulmão e vai parar na UTI aos 40 anos

Pablo Osvaldo foi operado do pulmão e segue hospitalizado

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13:35

Pablo Daniel Osvaldo Crédito: Reprodução

O ex-atacante Pablo Daniel Osvaldo, de 40 anos, sofreu um derrame pleural no pulmão e permanece internado na UTI de um hospital na Grande Buenos Aires após ser operado. A família informou neste domingo (27) que ele está lúcido e fora de perigo, embora continue sob cuidados intensivos.

Osvaldo passou alguns dias se sentindo mal antes de ser encontrado pela irmã em sua casa, em Banfield. Ela o acompanhou até o Hospital Municipal de Llavallol, onde ele recebeu atendimento na noite de quinta-feira (24).

Fontes próximas ao ex-jogador disseram ao Infobae que os médicos identificaram uma infecção, realizaram uma biópsia e fizeram um procedimento para limpar a área afetada. Osvaldo permanece na UTI enquanto aguarda resultados de exames. A causa da infecção ainda não havia sido identificada, segundo o Corriere della Sera. O derrame pleural é caracterizado pelo acúmulo de líquido no espaço que envolve o pulmão.

Ex-jogador está hospitalizado 1 de 11

Argentino com cidadania italiana, Osvaldo defendeu a seleção da Itália e construiu grande parte da carreira no futebol europeu. Jogou por clubes como Espanyol, Roma, Southampton, Juventus e Inter de Milão, além do Boca Juniors, na Argentina. Sua última passagem pelos gramados foi pelo Banfield, em 2020.