Ex-atacante do Real Madrid é dispensado do Coritiba

Chegou ao fim nesta quarta-feira (29) a curta passagem do espanhol Jesé Rodriguez no Coritiba. O atacante que já defendeu o Real Madrid e o Paris Saint-Germain, chegou como uma das esperanças de salvar o time já no segundo turno, mas pouco fez e encabeçou a lista de dispensas, que ainda contou com Samaris, o experiente Henrique e mais dois atletas.



Aos 30 anos, o atacante estava livre no mercado após ser rebaixado com a Sampdoria e acertou um contrato de três meses, até 31 de dezembro. Seria avaliado e com possibilidade de permanecer em 2024. Mas realizou apenas seis partidas, com um gol e nenhuma assistência e acabou comunicado que não faz mais parte dos planos.