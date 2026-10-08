MEDIDA PROTETIVA

Ex-auxiliar do Bahia é preso ao desembarcar com o Grêmio em Porto Alegre

Braço direito de Renato Gaúcho, que trabalhou com o treinador no Bahia em 2010, é suspeito de descumprir medida protetiva concedida à ex-companheira

Pedro Carreiro

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 20:10

Alexandre Mendes em treino do Grêmio Crédito: Lucas Uebel/Grêmio

Alexandre Mendes, auxiliar técnico de Renato Gaúcho no Grêmio e ex-integrante da comissão técnica do Bahia, foi preso preventivamente nesta quinta-feira (8). A detenção ocorreu no início da tarde, logo após a chegada da delegação gremista a Porto Alegre. O time voltava de Belém, onde empatou por 1x1 com o Remo na noite de quarta (7), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No fim da tarde, Mendes foi encaminhado a uma penitenciária.

Segundo informações do ge, a prisão foi motivada pelo suposto descumprimento de uma medida protetiva solicitada pela ex-companheira do auxiliar, em vigor desde 5 de março de 2026.

O episódio teria ocorrido durante a Expointer, tradicional feira agropecuária realizada em Esteio, na Região Metropolitana de Porto Alegre, entre 29 de agosto e 6 de setembro. De acordo com os dados preliminares, Mendes esteve no mesmo local que a mulher, ainda que sem ter feito contato direto com ela.

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Réu por violência psicológica

A medida protetiva descumprida envolve a mesma mulher que acusa Mendes em outro processo. Os dois conviveram por seis anos. Em 2025, o auxiliar se tornou réu por violência psicológica contra ela. A ação ainda está em fase de instrução criminal, sem sentença. A primeira audiência foi realizada em agosto, com a participação de Mendes por videoconferência, e a acusação pediu a inclusão de novas testemunhas.

O caso começou em agosto de 2024, quando foi aberto um processo no 2º Juizado de Violência Doméstica e Familiar do Foro Central de Porto Alegre. Na ocasião, a mulher informou que o relacionamento havia terminado cerca de duas semanas antes. O boletim de ocorrência registrado por ela incluía relatos de agressões físicas.

Em setembro de 2024, a 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) encerrou o inquérito sem indiciar o auxiliar. A delegada Fernanda Campos Hablich entendeu que não havia provas suficientes, e as medidas protetivas então vigentes foram arquivadas.

O Ministério Público, no entanto, fez uma leitura diferente do material reunido e denunciou Mendes por violência psicológica. A Justiça aceitou a denúncia em setembro de 2025.

O que diz o Grêmio

Em nota oficial, o Grêmio afirmou que “acompanha com atenção os desdobramentos do caso” e que monitora a apuração, por parte das autoridades, de fatos que classificou como de natureza estritamente pessoal. O clube disse ainda que vai se pronunciar quando reunir todas as informações sobre o processo.

Passagem pelo Bahia

Na Bahia, Alexandre Mendes é lembrado pela passagem de 2010, quando fez parte da comissão técnica de Renato Gaúcho no Tricolor. Em oito meses no comando, o treinador somou 42 jogos, com 23 vitórias, nove empates e 10 derrotas, um aproveitamento de cerca de 62%. Foi justamente naquele ano que o Esquadrão encerrou um jejum de sete anos longe da elite do futebol brasileiro.