Ex-Bahia, Régis é preso por tentativa de homicídio contra irmão

Régis Souza em treino pelo Bahia em 2017. Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O lateral-direito Régis Ribeiro de Souza, que tem passagens por clubes como Bahia, São Paulo e Botafogo, foi preso em flagrante na manhã da última quarta-feira (5). Ele foi detido após ferir o irmão, Rafael, com golpes de faca durante uma discussão. O caso aconteceu em uma pousada em Corrente, cidade no extremo sul do Piauí.



De acordo com o relatório da guarnição responsável pela ocorrência, os policiais chegaram ao local e encontraram Rafael com um corte no abdômen. Já Régis estava caído no chão, possivelmente embriagado.

A vítima foi conduzida ao hospital para atendimento e, posteriormente, à delegacia, para prestar depoimento. O juiz da comarca de Corrente concedeu liberdade provisória a Régis.

"De acordo com o relato da PM, duas pessoas entraram em luta corporal em uma pousada localizada no centro da cidade de Corrente. Chegando ao local, a polícia identificou a vítima Rafael Ribeiro, o qual estava com um golpe de arma branca e foi conduzido ao hospital, e Régis foi conduzido à Delegacia de Polícia", informou a Polícia Civil de Corrente, em nota.

Esta não é primeira vez que Régis tem problemas com a polícia. Em 2018, pouco após rescindir com o São Paulo, o lateral foi detido por tentar invadir o apartamento de vizinhos. No ano seguinte, durante passagem pelo CSA, se envolveu em uma confusão em um motel em Maceió, quando teria tentado forçar entrada no local.

Pouco tempo depois, quando defendia o São Bento, o jogador foi detido em Sorocaba por resistência à prisão, porte de drogas e embriaguez ao volante.

Nos gramados, Régis acumulou passagens por diversos clubes do Brasil. No Bahia, chegou em junho de 2017, por indicação do então técnico Jorginho, com quem havia trabalhado na Ponte Preta em 2013. Mas não vingou. Após pouco mais de um mês de clube, teve seu contrato rescindido. Ele fez apenas duas partidas pelo tricolor, acumulando somente 73 minutos em campo.