CASA NOVA

Ex-Bahia vive reviravolta após brilhar na Champions e é anunciado por novo clube

Meia-atacante vinha de grande temporada na Turquia, havia renovado contrato até 2028, mas deixou o clube após perder espaço no elenco

Pedro Carreiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 19:54

Talisca foi é o novo reforço do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos Crédito: Divulgação/Redes sociais

Atleta revelado pelo Bahia, Anderson Talisca tem um novo destino na carreira. O meia-atacante de 32 anos foi anunciado nesta sexta-feira (4) como reforço do Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. A transferência não terá custos para o clube árabe após a saída do brasileiro do Fenerbahçe, da Turquia.

A mudança de clube acontece de maneira inesperada, principalmente pelo momento vivido por Talisca no Fenerbahçe. O jogador vinha sendo um dos destaques da equipe na fase de classificação para a Champions League, com quatro gols em seis partidas, e ajudou o time turco a voltar à principal competição de clubes da Europa pela primeira vez desde a temporada 2008/09.

Talisca é o novo reforço do Al-Jazira 1 de 6

Na última temporada, Talisca também foi importante na conquista do Campeonato Turco. O brasileiro terminou a competição como o terceiro maior artilheiro, com 19 gols e quatro assistências. Ao todo, disputou 75 partidas pelo Fenerbahçe, marcou 44 gols e deu sete assistências.

O bom desempenho fez Talisca criar identificação com o clube e manifestar o desejo de permanecer na Turquia. Em maio, inclusive, o meia-atacante havia renovado seu contrato até 2028. A situação, porém, mudou após a chegada de novos estrangeiros ao elenco.

O principal fator para a perda de espaço foi o limite de jogadores estrangeiros no Campeonato Turco. Com as contratações de Romelu Lukaku e Vedat Muriqi, o Fenerbahçe optou por priorizar os dois atacantes e deixou Talisca fora da lista de inscritos para a competição nacional.

Pelas regras do campeonato, cada equipe pode relacionar até 14 estrangeiros em uma lista de 28 jogadores. Dez deles podem ter qualquer idade, enquanto os outros quatro precisam ter menos de 23 anos.

Talisca ficou fora dos dois últimos jogos do Fenerbahçe pelo Campeonato Turco e, diante da perspectiva de ter cada vez menos espaço nas competições nacionais, decidiu deixar o clube. A saída ocorreu sem custos de transferência para o Al-Jazira.

Trajetória começou no Bahia

Formado nas categorias de base do Bahia, Talisca estreou profissionalmente pelo clube em janeiro de 2013, aos 19 anos, contra o Itabaiana, pela Copa do Nordeste. Pelo Tricolor, disputou 68 partidas e marcou 11 gols e foi campeão baiano em 2014.

Talisca foi revelado pelo Bahia 1 de 10

Em julho de 2014, o meia foi vendido ao Benfica, de Portugal, por 4,75 milhões de euros. Depois, passou por Besiktas, da Turquia, e Guangzhou Evergrande, da China, além de retornar ao Benfica por empréstimo.

Na sequência, Talisca foi negociado com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, antes de retornar à Turquia para defender o Fenerbahçe. Agora, o brasileiro inicia uma nova etapa da carreira no Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos.