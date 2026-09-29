ESCÓCIA

Ex-campeão mundial de sinuca é condenado a sete anos de prisão por abusar de crianças

Escocês Graeme Dott, campeão do mundo em 2006, foi considerado culpado de abusos contra duas crianças entre as décadas de 1990 e 2000 e teve o nome retirado do Hall da Fama do esporte

Pedro Carreiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:33

Graeme Dott Crédito: Reprodução

Campeão mundial de sinuca em 2006, o escocês Graeme Dott foi condenado nesta terça-feira (29) a sete anos de prisão por abusos sexuais cometidos contra duas crianças em idade escolar na Escócia. A sentença foi anunciada no Tribunal Superior de Edimburgo, onde o ex-jogador de 49 anos compareceu para ouvir a decisão.

Ao definir a pena, o juiz Lord Harrower destacou o impacto dos crimes sobre as vítimas e afirmou que Dott havia tirado delas uma parte significativa da infância. Segundo a agência britânica PA, o magistrado também classificou a conduta do ex-atleta como uma "grave violação de confiança". A pena foi aplicada com efeito retroativo, e o nome de Dott passou a constar no registro de agressores sexuais do Reino Unido.

A condenação é o desfecho de um julgamento de cinco dias realizado no mês passado. Na ocasião, um júri considerou Dott culpado de duas acusações de comportamento lascivo, indecente e libidinoso: uma envolvendo uma menina, entre 1993 e 1996, e outra envolvendo um menino, entre 2006 e 2010. O escocês sempre negou as acusações.

O caso já havia afastado Dott do circuito profissional antes mesmo do julgamento. Em abril de 2025, depois de ser indiciado, ele foi suspenso pela Associação Mundial de Bilhar e Sinuca Profissional (WPBSA), entidade que rege o esporte.

Na época, ocupava o 56º lugar no ranking mundial e deixou a lista ao fim daquela temporada. Após uma reunião de emergência do conselho, a WPBSA revogou sua filiação e, com a condenação, retirou seu nome do Hall da Fama da Sinuca Mundial.