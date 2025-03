NOVA DONA

Ex de Cristiano Ronaldo compra plataforma de conteúdo adulto por valor astronômico; veja

Daniella Chávez tem quase 19 milhões de seguidores no Instagram

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de março de 2025 às 15:37

Daniella Chávez é musa do OnlyFans Crédito: Reprodução/Instagram

Daniella Chávez agora é dona de uma plataforma de conteúdo adulto. A influenciadora fechou um acordo com o empresário Alexis Nuñez e adquiriu a Onfayer pelo valor de 1,5 milhões de dólares (algo em torno de R$ 8,68 milhões). A notícia foi compartilhada pela modelo nas redes sociais.>

"Quero dizer que sou a dona da Onfayer! A página número 1 do Chile em assinaturas e criadores. Estou muito feliz em poder contar essa ótima notícia!", comemorou Daniella no Instagram, onde tem quase 19 milhões de seguidores.>

"Feliz por poder ajudar milhares de criadores a atingirem seus objetivos, a superar o medo do que as pessoas vão dizer, a ter autoconfiança, etc. Todos poderão criar e obter renda extra e garanto que se perguntarão: por que não fiz isso antes?", completou.>

Daniella Chávez se tornou conhecida em 2015, após ter vivido um affair com Cristiano Ronaldo. Na época, o português tinha um relacionamento com a modelo russa Irina Shayk. Apesar da grande repercussão, a influenciadora afirmou que não teve um envolvimento mais profundo com o jogador.>