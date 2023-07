Joana Sanz terminou o casamento com Daniel Alves em março. Crédito: Reprodução

Ex-mulher de Daniel Alves, a modelo Joana Sanz contou nas redes sociais que está sofrendo ameaças desde que o jogador foi preso acusado do crime de estupro.



Em sua conta no Instagram, a espanhola divulgou imagens de mensagens que recebeu em espanhol e português.



"Você vai morrer, vadia. A gente te encontra em qualquer lugar, vadia. Você tira sarro do seu marido depois que ele te pede desculpas, vadia. Estamos autorizados a matá-la", diz uma mensagem em espanhol.

Já em outro texto, escrito em português, o mesmo perfil afirmou que Joana queria apenas "aproveitar do dinheiro do jogador".

"Daniel Alves lá preso há seis meses e você fala que ele é sua família? Um cara que errou, sim, com você, isso é inegável. [...] Seja mais coerente com você mesma, você está se rebaixando demais fazendo isso, ficando com um e outro só para ficar em hotéis de luxo e ganhar viagens", escreveu.

Joana mostrou ameaças que vem recebendo. Crédito: Reprodução

Daniel Alves está preso há seis meses na Espanha acusado de ter abusado sexualmente de uma mulher em uma boate de Barcelona. O crime teria sido cometido no dia 30 de dezembro de 2022.

O Ministério Público pediu a prisão preventiva do atleta de 40 anos, sem direito à fiança, e a titular do Juizado de Instrução 15 de Barcelona acatou o pedido, ordenando a detenção. O Pumas, do México, clube no qual o jogador atuava, rescindiu o contrato alegando "justa causa".

No início de julho, Joana Sanz havia postado nas redes sociais sobre a perseguição que vem sofrendo desde que o brasileiro foi preso.