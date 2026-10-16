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Ex-Flamengo, Filipe Luís faz o que nenhum técnico do Monaco conseguiu e segue invicto

Treinador brasileiro venceu os três primeiros jogos europeus pelo clube francês, algo inédito na história monegasca, e chega a nove partidas oficiais sem perder

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 16:55

Filipe Luis
Filipe Luis Crédito: Reprodução

Filipe Luís continua colecionando marcas no futebol europeu. Com a vitória por 2x1 sobre o CSKA Sofia, nesta quinta-feira (15), na Bulgária, o treinador brasileiro se tornou o primeiro técnico da história do Monaco a vencer os três primeiros jogos em competições europeias.

O triunfo marcou a estreia do time francês na fase de liga da Conference League. Antes, sob o comando do brasileiro, o Monaco já havia vencido os dois jogos do playoff da competição.

Brunner, logo no início da partida, e Ansu Fati, ex-Barcelona, marcaram para os monegascos. O CSKA diminuiu e pressionou no fim, mas não evitou a derrota. Apesar dos três pontos, a atuação não agradou a parte dos torcedores, que criticaram o desempenho da equipe nas redes sociais.

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Enzo Fernandéz foi contratado pelo Manchester CIty junto ao Chelsea por 145 milhões de euros por Divulgação/Manchester City

Invencibilidade histórica

O resultado também ampliou outra marca de Filipe Luís no clube. Antes do jogo na Bulgária, ele já havia se tornado o primeiro treinador do Monaco a passar as oito partidas oficiais iniciais sem derrota. Agora, são nove jogos de invencibilidade, com sete vitórias e dois empates, somando Campeonato Francês e Conference League.

Nesse período, a equipe marcou 19 gols e sofreu nove. A sequência considera apenas jogos oficiais; na pré-temporada, o time perdeu amistosos para Sporting e Coventry City.

A boa fase rendeu repercussão fora da França. O jornal espanhol Marca chegou a chamar o brasileiro de “invencível”, mas Filipe Luís evitou a euforia e afirmou que o Monaco não pode se comparar ao PSG.

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Líder na França

No Campeonato Francês, o Monaco lidera com 14 pontos em seis rodadas, um à frente do Lille, segundo colocado. A campanha tem quatro vitórias, entre elas um 2x1 sobre o PSG fora de casa, e dois empates, contra Strasbourg e Toulouse.

Contratado em julho, meses após deixar o Flamengo, Filipe Luís chegou ao clube com a missão de recolocar o Monaco entre os principais times da Europa e brigar por uma vaga na próxima Champions League. No Rubro-Negro, conquistou cinco títulos, entre eles o Brasileirão e a Libertadores de 2025.

O próximo desafio do brasileiro será neste domingo (18), às 12h15 (de Brasília), contra o Lorient, fora de casa, pela sétima rodada do Campeonato Francês.

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