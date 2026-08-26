Ex-jogador da Premier League está desaparecido há mais de uma semana

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Metrópoles
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:20
O ex-jogador Ákos Buzsáky está desaparecido há pouco mais de uma semana. O ex-meio-campista, que teve passagem pela Premier League, é procurado pela polícia da Hungria desde 18 de agosto.
Pai de Ákos afirmou que não sabia que o filho estava desaparecido. “Eu não sabia que a polícia também estava procurando meu filho. Ele basicamente passa muito tempo na Grécia, onde trabalha como empreiteiro da construção civil. Passou quase todo o último ano lá. Como não moramos sob o mesmo teto, não é surpreendente que conversemos com menos frequência”, disse o genitor, em entrevista ao portal húngaro Blikk.