MISTÉRIO

Ex-jogador da Premier League está desaparecido há mais de uma semana

Ákos Buzsáky, com passagem pelo Queens Park Rangers, é procurado pela polícia da Hungria

Metrópoles

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:20

Ákos Buzsáky Crédito: Reprodução

O ex-jogador Ákos Buzsáky está desaparecido há pouco mais de uma semana. O ex-meio-campista, que teve passagem pela Premier League, é procurado pela polícia da Hungria desde 18 de agosto.