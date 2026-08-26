Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-jogador da Premier League está desaparecido há mais de uma semana

Ákos Buzsáky, com passagem pelo Queens Park Rangers, é procurado pela polícia da Hungria

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 13:20

Ákos Buzsáky
Ákos Buzsáky Crédito: Reprodução

O ex-jogador Ákos Buzsáky está desaparecido há pouco mais de uma semana. O ex-meio-campista, que teve passagem pela Premier League, é procurado pela polícia da Hungria desde 18 de agosto.

Pai de Ákos afirmou que não sabia que o filho estava desaparecido. “Eu não sabia que a polícia também estava procurando meu filho. Ele basicamente passa muito tempo na Grécia, onde trabalha como empreiteiro da construção civil. Passou quase todo o último ano lá. Como não moramos sob o mesmo teto, não é surpreendente que conversemos com menos frequência”, disse o genitor, em entrevista ao portal húngaro Blikk.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

Mais recentes

Imagem - Zagueiro vai parar em hospital após queda de cabeça em clássico e detona adversário: 'Mau caráter'

Zagueiro vai parar em hospital após queda de cabeça em clássico e detona adversário: 'Mau caráter'
Imagem - Manchester United prepara oferta de R$ 310 milhões por craque do Real Madrid

Manchester United prepara oferta de R$ 310 milhões por craque do Real Madrid
Imagem - Aos 12 anos, 'Messi do xadrez' derrota Magnus Carlsen, número 1 do mundo

Aos 12 anos, 'Messi do xadrez' derrota Magnus Carlsen, número 1 do mundo