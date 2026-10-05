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Ex-jogador da Seleção Brasileira, Carlos Alberto Dias morre aos 59 anos

Ex-meia teve passagens por Botafogo, Flamengo, Fluminense, Vasco e outros grandes clubes; ele atualmente comandava o Ypiranga-PE

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:51

Ex-Seleção Brasileira, Carlos Alberto Dias morreu
Ex-Seleção Brasileira, Carlos Alberto Dias morreu Crédito: Reprodução

O futebol brasileiro está de luto pela morte de Carlos Alberto Dias. Ex-jogador da Seleção Brasileira, o treinador faleceu na manhã desta segunda-feira (5), aos 59 anos. Ele comandava o Ypiranga-PE e estava à frente da preparação da equipe para a disputa do Campeonato Pernambucano 2026/2027.

A morte foi confirmada pelo próprio Ypiranga, por meio das redes sociais. A causa ainda não foi divulgada oficialmente. Carlos Alberto, porém, havia enfrentado problemas cardíacos recentemente. Em janeiro, ele deixou o Humaitá, do Acre, poucas semanas depois de ser anunciado pelo clube, para cuidar da saúde.

De acordo com o Ypiranga, o treinador começou a apresentar sintomas no sábado (3), com febre, fadiga, vômitos e diarreia. Ele recebeu atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Santa Cruz do Capibaribe e apresentou melhora após ser medicado.

No domingo (4), por volta das 22h, Carlos Alberto voltou a passar mal e sentiu dores no peito. Ele retornou à unidade de saúde e, após nova avaliação, foi encaminhado ao Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru, no interior de Pernambuco, para passar por avaliação cardiológica. O treinador não resistiu e morreu antes de realizar o procedimento.

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Carreira de Carlos Alberto Dias

Antes de iniciar a trajetória como treinador, Carlos Alberto Dias construiu uma carreira de destaque como jogador. Ex-meia, ele defendeu os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco. Também passou por equipes importantes de outros estados, como Grêmio, Coritiba, Paraná e Ceará, além de ter vestido a camisa da Seleção Brasileira em 1992.

Um dos momentos mais marcantes de sua carreira aconteceu com o Botafogo. Em 1990, Carlos Alberto marcou o gol que garantiu ao clube o título do Campeonato Carioca. Dois anos depois, também foi vice-campeão brasileiro pelo Glorioso. O Botafogo, inclusive, lamentou publicamente a morte do ex-jogador.

Depois de pendurar as chuteiras, Carlos Alberto iniciou a carreira como treinador e comandou equipes como Castanhal, Frei Paulistano, Gama, Guaporé e Humaitá. Seu último trabalho havia sido iniciado no Ypiranga-PE, onde se preparava para a nova temporada do futebol pernambucano.

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