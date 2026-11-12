VÍTIMA

Ex-jogador da Seleção Brasileira perde R$ 32 milhões em golpe de criptomoedas e tenta recuperar fortuna

Ex-volante de Corinthians e São Paulo investiu em esquema que movimentou R$ 4 bilhões e atingiu 30 mil vítimas

Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:12

O ex-volante Jucilei da Silva na Seleção Brasileira Crédito: Divulgação

O ex-volante Jucilei da Silva, que defendeu a Seleção Brasileira e clubes como Corinthians e São Paulo, perdeu R$ 32,2 milhões em um esquema de pirâmide financeira envolvendo investimentos em criptomoedas. Aos 38 anos, o ex-jogador tenta recuperar o dinheiro na Justiça, mas ainda não recebeu nenhum valor. Desde que descobriu a fraude, passou a evitar a exposição pública e mantém uma rotina discreta no Rio de Janeiro. As informações são do GE.com.

Jucilei realizou três aportes na empresa Rental Coins entre agosto e dezembro de 2021. O primeiro foi de R$ 5 milhões, seguido de um investimento de R$ 22,4 milhões e outro de R$ 4,8 milhões, proveniente da venda de um imóvel em São Paulo. A empresa reconheceu uma dívida de R$ 29 milhões com o ex-atleta em um dos processos. Com juros e correções, o débito pode ultrapassar R$ 100 milhões.

De Corinthians à Seleção: a trajetória de Jucilei 1 de 6

A Rental Coins fazia parte do esquema liderado por Francisley Valdevino da Silva, conhecido como "Sheik dos Bitcoins". Segundo informações da Polícia Federal, o grupo teria movimentado mais de R$ 4 bilhões no Brasil e feito aproximadamente 30 mil vítimas. A promessa era de rendimentos de 2,8% ao dia, com possibilidade de dobrar o capital investido em seis meses. Em 2024, Francisley foi condenado a 56 anos, quatro meses e dez dias de prisão.

A Justiça determinou que os pedidos de ressarcimento de Jucilei e de outras vítimas sejam tratados no processo de falência da Rental Coins. Como garantia dos investimentos do ex-jogador, foi apresentado um terreno avaliado em mais de R$ 12 milhões, quantia insuficiente para cobrir os prejuízos. O caso também envolve o ex-jogador de basquete Lucas Bebê, que processa Jucilei e afirma ter perdido R$ 2,5 milhões após ser apresentado ao negócio. A cobrança, com atualização, chega a aproximadamente R$ 3 milhões.

Jucilei teve uma passagem pela Seleção Brasileira principal. Convocado pela primeira vez em julho de 2010 pelo técnico Mano Menezes, quando defendia o Corinthians, o volante disputou duas partidas com a camisa amarelinha, ambas naquele ano. A estreia aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, em amistoso realizado em Nova Jersey.