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Ex-jogador da Seleção Brasileira perde R$ 32 milhões em golpe de criptomoedas e tenta recuperar fortuna

Ex-volante de Corinthians e São Paulo investiu em esquema que movimentou R$ 4 bilhões e atingiu 30 mil vítimas

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:12

O ex-volante Jucilei da Silva na Seleção Brasileira
O ex-volante Jucilei da Silva na Seleção Brasileira Crédito: Divulgação

O ex-volante Jucilei da Silva, que defendeu a Seleção Brasileira e clubes como Corinthians e São Paulo, perdeu R$ 32,2 milhões em um esquema de pirâmide financeira envolvendo investimentos em criptomoedas. Aos 38 anos, o ex-jogador tenta recuperar o dinheiro na Justiça, mas ainda não recebeu nenhum valor. Desde que descobriu a fraude, passou a evitar a exposição pública e mantém uma rotina discreta no Rio de Janeiro. As informações são do GE.com.

Jucilei realizou três aportes na empresa Rental Coins entre agosto e dezembro de 2021. O primeiro foi de R$ 5 milhões, seguido de um investimento de R$ 22,4 milhões e outro de R$ 4,8 milhões, proveniente da venda de um imóvel em São Paulo. A empresa reconheceu uma dívida de R$ 29 milhões com o ex-atleta em um dos processos. Com juros e correções, o débito pode ultrapassar R$ 100 milhões.

De Corinthians à Seleção: a trajetória de Jucilei

Início da carreira: Revelado pelo J. Malucelli, Jucilei ganhou projeção nacional no Corinthians por Divulgação
Corinthians: Pelo clube paulista, conquistou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista em 2009 por Divulgação
Seleção Brasileira: Convocado por Mano Menezes em 2010, disputou dois amistosos pela equipe principal por Divulgação
Anzhi: Em 2011, transferiu-se para o futebol russo e atuou ao lado de estrelas como Samuel Eto'o por Reprodução
Mercado internacional: Também defendeu Al Jazira, dos Emirados Árabes, e Shandong Luneng, da China por Divulgação
São Paulo: Retornou ao Brasil em 2017 e encerrou a carreira em 2022, após passagem pelo Atlético Carioca por Érico Leonan / saopaulofc.net
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Início da carreira: Revelado pelo J. Malucelli, Jucilei ganhou projeção nacional no Corinthians por Divulgação

A Rental Coins fazia parte do esquema liderado por Francisley Valdevino da Silva, conhecido como "Sheik dos Bitcoins". Segundo informações da Polícia Federal, o grupo teria movimentado mais de R$ 4 bilhões no Brasil e feito aproximadamente 30 mil vítimas. A promessa era de rendimentos de 2,8% ao dia, com possibilidade de dobrar o capital investido em seis meses. Em 2024, Francisley foi condenado a 56 anos, quatro meses e dez dias de prisão.

A Justiça determinou que os pedidos de ressarcimento de Jucilei e de outras vítimas sejam tratados no processo de falência da Rental Coins. Como garantia dos investimentos do ex-jogador, foi apresentado um terreno avaliado em mais de R$ 12 milhões, quantia insuficiente para cobrir os prejuízos. O caso também envolve o ex-jogador de basquete Lucas Bebê, que processa Jucilei e afirma ter perdido R$ 2,5 milhões após ser apresentado ao negócio. A cobrança, com atualização, chega a aproximadamente R$ 3 milhões.

Jucilei teve uma passagem pela Seleção Brasileira principal. Convocado pela primeira vez em julho de 2010 pelo técnico Mano Menezes, quando defendia o Corinthians, o volante disputou duas partidas com a camisa amarelinha, ambas naquele ano. A estreia aconteceu na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, em amistoso realizado em Nova Jersey.

Aposentado desde julho de 2022, quando disputou sua última partida pelo Atlético Carioca, Jucilei construiu carreira com passagens pelo futebol brasileiro, russo, chinês e dos Emirados Árabes. O volante encerrou a trajetória profissional aos 34 anos, depois de também defender o Anzhi, o Shandong Luneng e o Al Jazira. Atualmente, divide a rotina entre Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, no Rio de Janeiro, e mantém contato restrito com antigos colegas do futebol.

Tags:

Seleção Brasileira Jucilei

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