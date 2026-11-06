Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Jogador campeão da Copa do Nordeste morre aos 36 anos após ser baleado em bar de capital

Atleta estava com amigos no Centro de Natal quando foi atingido

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:14

BismarckPelo Campinense, o meia foi campeão da Copa do Nordeste
Pelo Campinense, o meia foi campeão da Copa do Nordeste Crédito: Reprodução

O meia Bismarck, de 36 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (6) depois de ser baleado em um bar no bairro Cidade Alta, em Natal. O jogador chegou a ser levado ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, mas morreu em decorrência dos ferimentos. Outra pessoa também foi atingida e recebeu atendimento médico.

Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Bismarck estava com amigos no Bar do Borogodó, na Rua Vaz Gondim, quando teria se desentendido com um homem. O suspeito teria saído do estabelecimento e voltado para atirar. A polícia investiga se a discussão foi motivada por ciúmes e trabalha para identificar o autor dos disparos. O caso é investigado como homicídio e tentativa de homicídio.

Bismarck, ex-meia de Fortaleza e Santa Cruz, morre aos 36 anos

Bismarck morreu após ser baleado em um bar no bairro Cidade Alta, em Natal por TV Assembleia
O meia estava com amigos no Bar do Borogodó quando foi baleado por Reprodução
Bismarck conquistou três títulos do Campeonato Cearense pelo Fortaleza por Reprodução
Pelo Campinense, o meia foi campeão da Copa do Nordeste por Reprodução
Atleta jogou pelo Santa Cruz por Reprodução
1 de 5
Bismarck morreu após ser baleado em um bar no bairro Cidade Alta, em Natal por TV Assembleia

Nascido em Natal, Bismarck havia acertado recentemente com o Olímpia, que conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Maranhense. Antes do acerto, defendeu o Parnahyba, do Piauí, e disputou o Estadual do Maranhão de 2026 pelo Luminense.

Entre os principais títulos da carreira estão o tricampeonato cearense pelo Fortaleza, a Copa do Nordeste pelo Campinense e a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Guarany de Sobral. O meia também foi campeão piauiense por River-PI e Fluminense-PI e conquistou acessos e títulos em divisões inferiores no Piauí e no Maranhão.

Bismarck também vestiu as camisas de Santa Cruz, Vila Nova, CSA, Globo FC e Treze. Fora do Brasil, jogou pelo Espérance de Tunis, da Tunísia. O Santa divulgou nota lamentando a morte. "Bismarck vestiu a camisa coral em 2011 e integrou o elenco que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.Neste momento de dor, o Santa Cruz se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de Bismarck e expressa suas mais sinceras condolências.".

Mais recentes

Imagem - Gigante nordestino inicia reformulação e anuncia saída de 19 jogadores após acesso à Série B

Gigante nordestino inicia reformulação e anuncia saída de 19 jogadores após acesso à Série B
Imagem - Jogos de futebol hoje (6/11): veja horários e onde assistir ao vivo

Jogos de futebol hoje (6/11): veja horários e onde assistir ao vivo
Imagem - Bahia sai na frente, perde vantagem e sofre virada do Cruzeiro no Mineirão

Bahia sai na frente, perde vantagem e sofre virada do Cruzeiro no Mineirão