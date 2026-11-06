CRIME

Jogador campeão da Copa do Nordeste morre aos 36 anos após ser baleado em bar de capital

Atleta estava com amigos no Centro de Natal quando foi atingido

Carol Neves

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:14

Pelo Campinense, o meia foi campeão da Copa do Nordeste Crédito: Reprodução

O meia Bismarck, de 36 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (6) depois de ser baleado em um bar no bairro Cidade Alta, em Natal. O jogador chegou a ser levado ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, mas morreu em decorrência dos ferimentos. Outra pessoa também foi atingida e recebeu atendimento médico.

Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Bismarck estava com amigos no Bar do Borogodó, na Rua Vaz Gondim, quando teria se desentendido com um homem. O suspeito teria saído do estabelecimento e voltado para atirar. A polícia investiga se a discussão foi motivada por ciúmes e trabalha para identificar o autor dos disparos. O caso é investigado como homicídio e tentativa de homicídio.

Bismarck, ex-meia de Fortaleza e Santa Cruz, morre aos 36 anos 1 de 5

Nascido em Natal, Bismarck havia acertado recentemente com o Olímpia, que conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Maranhense. Antes do acerto, defendeu o Parnahyba, do Piauí, e disputou o Estadual do Maranhão de 2026 pelo Luminense.

Entre os principais títulos da carreira estão o tricampeonato cearense pelo Fortaleza, a Copa do Nordeste pelo Campinense e a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Guarany de Sobral. O meia também foi campeão piauiense por River-PI e Fluminense-PI e conquistou acessos e títulos em divisões inferiores no Piauí e no Maranhão.