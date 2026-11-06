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Carol Neves
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 10:14
O meia Bismarck, de 36 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (6) depois de ser baleado em um bar no bairro Cidade Alta, em Natal. O jogador chegou a ser levado ao Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, mas morreu em decorrência dos ferimentos. Outra pessoa também foi atingida e recebeu atendimento médico.
Segundo a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, Bismarck estava com amigos no Bar do Borogodó, na Rua Vaz Gondim, quando teria se desentendido com um homem. O suspeito teria saído do estabelecimento e voltado para atirar. A polícia investiga se a discussão foi motivada por ciúmes e trabalha para identificar o autor dos disparos. O caso é investigado como homicídio e tentativa de homicídio.
Bismarck, ex-meia de Fortaleza e Santa Cruz, morre aos 36 anos
Nascido em Natal, Bismarck havia acertado recentemente com o Olímpia, que conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Maranhense. Antes do acerto, defendeu o Parnahyba, do Piauí, e disputou o Estadual do Maranhão de 2026 pelo Luminense.
Entre os principais títulos da carreira estão o tricampeonato cearense pelo Fortaleza, a Copa do Nordeste pelo Campinense e a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Guarany de Sobral. O meia também foi campeão piauiense por River-PI e Fluminense-PI e conquistou acessos e títulos em divisões inferiores no Piauí e no Maranhão.
Bismarck também vestiu as camisas de Santa Cruz, Vila Nova, CSA, Globo FC e Treze. Fora do Brasil, jogou pelo Espérance de Tunis, da Tunísia. O Santa divulgou nota lamentando a morte. "Bismarck vestiu a camisa coral em 2011 e integrou o elenco que conquistou o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro.Neste momento de dor, o Santa Cruz se solidariza com os familiares, amigos e companheiros de Bismarck e expressa suas mais sinceras condolências.".