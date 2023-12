Ex-jogador do São Paulo testa positivo para cocaína após tentar fugir de policiais na Argentina

Atacante Ricardo Centurión, ex-São Paulo . Crédito: Reprodução/ Instagram

O atacante Ricardo Centurión, ex-São Paulo e atualmente no Barracas Central, da Argentina, foi detido depois de tentar fugir de policiais e testar positivo para cocaína. O caso envolvendo o jogador de 30 anos aconteceu na madrugada desta sexta-feira, no bairro Villa Soldati, em Bueno Aires. Segundo o Olé, principal diário esportivo local, agentes da DIR (Divisão de Intervenções Rápidas e Serviços Especiais) percorriam as ruas da capital argentina quando avistaram dois carros em atitude suspeita. Um dos veículos era uma Mercedes Benz de luxo, que estava sendo guiada por Centurión. O outro automóvel foi identificado como sendo uma Peugeot 208.

Os policiais mandaram os carros encostarem e ambos os veículos iniciaram a fuga. Centurión percorreu cerca de quatro quilômetros e meio até ser interceptado, enquanto o outro automóvel conseguiu escapar. O jogador passou no teste do bafômetro, mas testou positivo para cocaína. Segundo o portal La Nacion, também foram apreendidos com ele um cigarro e uma flor de maconha, além de remédios psiquiátricos.

Centurión foi acusado de violar o artigo 131, por direção perigosa, e também vai responder por desacato de autoridade e posse de entorpecentes. O carro do atacante foi apreendido e ele foi liberado pelos policiais na manhã desta sexta-feira, cerca de oito horas depois do ocorrido.

Ricardo Centurión defendeu as cores do clube do Morumbi em 2015, chegando para cobrir uma das lacunas do então técnico Muricy Ramalho. Com o contrato de quatro temporadas, o badalado argentino chegou ao São Paulo como uma promessa vindo do Racing, mas nunca deslanchou. Em 2015, fez 46 jogos e seis gols, enquanto em 2016, foi responsável por dois gols em 34 jogos. Emprestado ao Boca Juniors até o meio de 2017, o atacante acabou sendo vendido ao Genoa, da Itália, por cerca de 3,5 milhões de euros (na época, aproximadamente R$ 13 milhões) envolvendo 70% de seus direitos econômicos.

POLÊMICAS

Esta não é a primeira vez que Centurión se envolveu em polêmica. Em 2016, quando estava no Boca, ele colidiu a sua BMW com outros três carros, no bairro de Avellaneda, e fugiu sem prestar ajuda. Meses depois, o jogador foi visto bêbado e causou uma briga em uma pista de boliche, em Lanús, que terminou somente após a chegada da polícia. Em 2017, Centurión foi denunciado pela ex-namorada, Melisa Tozzi, que o acusou de violência doméstica. No ano seguinte, foi detido após dirigir embriagado, se recusar a fazer o teste do bafômetro e tentar subornar os policias para evitar multa.