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Ex-Manchester City explica ida para a Arábia Saudita e admite: 'Não quero trabalhar'

Meia de 28 anos revelou que o fator financeiro pesou na decisão e afirmou que pretende garantir o futuro de sua família após a aposentadoria

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 18:32

Tijjani Reijnders trocou o Manchester City pelo Al-Qadsiah, da Arábia Saudita
Tijjani Reijnders trocou o Manchester City pelo Al-Qadsiah, da Arábia Saudita Crédito: Reprodução/Redes sociais

Tijjani Reijnders não escondeu que o fator financeiro teve grande peso em sua decisão de deixar o Manchester City e se transferir para o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita. Aos 28 anos, o meio-campista da seleção holandesa afirmou que a proposta recebida pelo clube saudita pode garantir não apenas sua independência financeira após a aposentadoria, mas também o futuro das próximas gerações de sua família.

Em entrevista ao programa holandês "Vandaag Inside", Reijnders explicou que não pretende precisar trabalhar depois de encerrar a carreira como jogador e admitiu que a possibilidade de assegurar financeiramente seus descendentes foi determinante para a mudança.

"Não quero trabalhar depois da minha carreira. Depois do City, provavelmente já não precisaria, mas agora também posso garantir o futuro das próximas gerações da minha família. Não preciso mentir sobre isso. Acho que muitas pessoas pensariam da mesma maneira", afirmou.

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O meia foi ainda mais direto ao falar sobre a possibilidade de deixar uma situação financeira confortável para seus descendentes. "Se meus netos também puderem viver disso, por que eu não faria isso?", questionou.

A transferência para o Al-Qadsiah foi concretizada em agosto, depois de o clube saudita pagar cerca de 61 milhões de euros ao Manchester City, valor que corresponde a aproximadamente R$ 357 milhões. O salário de Reijnders na nova equipe não foi divulgado.

O holandês havia chegado ao Manchester City apenas um ano antes, contratado junto ao Milan, e tinha vínculo com o clube inglês até junho de 2030. Durante sua passagem pela equipe, disputou 47 partidas, marcou sete gols e deu sete assistências.

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Apesar da mudança para o futebol saudita, Reijnders não considera que a decisão represente o encerramento de suas ambições esportivas na Europa. O jogador afirmou que existe a possibilidade de permanecer por alguns anos no Al-Qadsiah e posteriormente retornar ao futebol europeu.

"Posso jogar aqui por três ou quatro anos e depois voltar à Europa. Já existem vários exemplos disso. Esse também é o meu objetivo", declarou.

A transferência também não afastou Reijnders da seleção holandesa. O meio-campista foi convocado por Xavi Hernández para os compromissos da Holanda na Liga das Nações e segue como opção da equipe nacional.

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