LUTO

Ex-presidente da CBF José Maria Marin morre aos 93 anos

Dirigente teve carreira política e no futebol, foi condenado em escândalo da Fifa

José Maria Marin, ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), morreu na madrugada deste domingo (20)em São Paulo, aos 93 anos. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês e não foram divulgados detalhes sobre a causa da morte. O velório está previsto para esta tarde, na capital paulista. As informações foram divulgadas pelo GloboEsporte.>

Formado em Direito, Marin iniciou sua carreira política como vereador e deputado estadual em São Paulo nas décadas de 1960 e 70. Entre 1982 e 1983, durante o regime militar, assumiu interinamente o governo do estado após o afastamento do então governador Paulo Maluf, nomeado por uma eleição indireta no Congresso estadual.>