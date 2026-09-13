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Ex-presidente da CBF morre aos 87 anos após passar seis meses em hospital

Coronel Nunes comandou a Federação Paraense de Futebol por quase duas décadas e esteve à frente da CBF entre 2016 e 2019

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 13:34

Coronel Nunes tinha 87 anos
Coronel Nunes tinha 87 anos Crédito: Reprodução

Antônio Carlos Nunes, conhecido como Coronel Nunes, morreu neste domingo (13), aos 87 anos, em Belém. Ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ele também comandou a Federação Paraense de Futebol (FPF) por quase duas décadas.

De acordo com pessoas próximas ao ex-dirigente, Coronel Nunes estava internado havia mais de seis meses em um hospital particular da capital paraense. Ele enfrentava complicações relacionadas a uma cirurgia realizada anos antes para a retirada de um tumor na cabeça.

O velório está marcado para começar às 13h deste domingo, em uma capela particular na Avenida José Bonifácio, próxima à sede da FPF, em Belém. O sepultamento será realizado na manhã de segunda-feira (14), em um cemitério de Ananindeua.

Confira a primeira lista de convocados da Seleção Brasileira para o ciclo da Copa do Mundo de 2026

Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Pedro Morsico (Coritiba) por JP Pacheco/Coritiba
Otávio (Cruzeiro) por Marco Galvão / Cruzeiro
Wesley (Roma) por Divulgação
Mauro Júnior (PSV) por Divulgação/PSV
Matheuzinho (Corinthians) por Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Douglas Santos (Zenit) por Reprodução
Gabriel Magalhães (Arsenal)  por Lucas Figueiredo / CBF
Marquinhos (PSG) por Reprodução/ Getty Images
Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR por Luis Miguel Ferreira/Athletico-PR
Jair (Nottingham Forest) por Divulgação (Nottingham Forest)
Vitor Reis (Manchester City) por Divulgação
Bruno Guimarães (Arsenal) por Bruno Guimarães
Breno Bidon (Corinthians)  por Rodrigo Coca/Corinthians
Danilo Santos (Botafogo) por Reprodução
Gabriel Bontenpo (santos) por Raul Baretta/Santos
Douglas Luiz (Juventus) por RAFAEL RIBEIRO/CBF
Andrey Santos (Manchester United) por Divulgação/Manchester United
Endrick (Real Madrid)  por Divulgação
Vini Jr (Real Madrid)  por Rafael Ribeiro/CBF
Estêvão  (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
João Pedro (Chelsea)  por Reprodução/Redes Sociais
Pedro (Flamengo) por Gilvan de Souza / Flamengo
Samuel Lino (Flamengo) por Gilvan de Souza/Flamengo
Rayan (Bournemouth)  por Rafael Ribeiro/CBF
Raphinha (Barcelona) por Marc Graupera/FCBarcelona
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Hugo Souza em treino do Corinthians por Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Em nota publicada no site oficial, a CBF lamentou a morte e relembrou a atuação de Nunes na presidência da entidade. Ele exerceu o cargo interinamente em períodos de 2016 e 2021 e, de forma efetiva, entre 2017 e 2019.

“A CBF lamenta o falecimento do coronel Nunes, com uma história pautada pelo fortalecimento do futebol no seu Estado, Pará, e no Brasil. Neste momento de profunda dor e tristeza, manifestamos nossos sentimentos aos seus familiares e amigos”, declarou o atual presidente da entidade, Samir Xaud.

O Paysandu, clube no qual Coronel Nunes atuou antes de chegar à FPF, também divulgou uma nota de pesar. O dirigente fazia parte do clube em 1991, quando a equipe conquistou seu primeiro título nacional. O time solicitou ainda a realização de um minuto de silêncio antes da partida contra a Ferroviária, marcada para as 16h deste domingo, em Araraquara.

Do Paysandu ao comando da CBF

Natural de Monte Alegre, no oeste do Pará, Antônio Carlos Nunes iniciou sua trajetória pública na carreira militar, mas construiu parte importante de sua história no futebol. Na década de 1980, tornou-se conselheiro do Paysandu e, posteriormente, assumiu a diretoria de futebol. Ele ocupava o cargo em 1991, ano em que o clube conquistou pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro.

Em 1998, Coronel Nunes chegou à presidência da Federação Paraense de Futebol. Permaneceu ligado ao comando da entidade até 2016, período no qual ganhou espaço também na cúpula da CBF.

Como o vice-presidente mais velho em exercício, assumiu interinamente a presidência da confederação no início de 2016, após o licenciamento de Marco Polo Del Nero. Com a suspensão de Del Nero por suspeitas de corrupção, Nunes passou a comandar efetivamente a entidade em fevereiro de 2017 e permaneceu no posto até abril de 2019.

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