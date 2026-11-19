FUTEBOL

Ex-Real Madrid critica retorno de Ronaldinho ao futebol: 'Farsa ridícula'

Cassano questionou a participação do brasileiro em jogo da terceira divisão italiana

Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 08:00

Ronaldinho em retorno ao futebol Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A participação de Ronaldinho Gaúcho em uma partida oficial aos 46 anos virou alvo de críticas do ex-jogador Antonio Cassano. O italiano, que passou por clubes como Real Madrid e Milan, classificou o retorno do brasileiro aos gramados após 11 anos como uma “farsa ridícula”.

Ronaldinho foi titular do Ravenna na vitória sobre o Forlì, no último domingo, pela terceira divisão do Campeonato Italiano. A expectativa era de que o brasileiro permanecesse em campo por cerca de 30 minutos, mas ele jogou até o intervalo, participou de cobranças de escanteio e esteve envolvido na jogada do primeiro gol da equipe.

Ronaldinho em retorno ao futebol 1 de 6

A atuação, no entanto, não agradou a Cassano. Em declaração sobre a partida, o ex-atacante afirmou que considerou desagradável ver o brasileiro em campo naquela condição. “Aos 46 anos, naquele estado, o que ele deveria fazer? Eu não entendi. (...) Para mim, foi uma farsa ridícula. Não sei que outra interpretação dar a isso”, disse.

Cassano também afirmou que não aceitaria participar de uma partida nessas circunstâncias nem mesmo por uma quantia milionária. “Eu não teria feito nem se me oferecessem 10 milhões. Nem 20”, declarou. O italiano disse ter ficado surpreso com a decisão de Ronaldinho, a quem descreveu como um jogador humilde e um dos maiores da história.