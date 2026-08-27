Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Seleção Brasileira aciona gigante do futebol brasileiro na Justiça por dívida milionária

Ex-meia cobra R$ 1,3 milhão por valores do FGTS

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 20:31

Giuliano em treino da Seleção Brasileira
Giuliano em treino da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O ex-meia Giuliano voltou a entrar em conflito judicial com o Corinthians. O jogador acionou o clube na Justiça do Trabalho para cobrar R$ 1,3 milhão referentes a depósitos não realizados do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). As informações são do ge.

A cobrança acontece após um acordo firmado entre as partes em maio de 2024. Na ocasião, o Corinthians se comprometeu a quitar o débito em 16 parcelas. Segundo Giuliano, porém, apenas cinco prestações foram pagas pelo clube.

Com o acordo não cumprido integralmente, o ex-jogador agora cobra o saldo da dívida, estimado em R$ 1 milhão. O valor solicitado ainda inclui juros, multa e correção monetária.

A disputa envolvendo Giuliano e o Corinthians não se limita aos depósitos do FGTS. O ex-meia também move outra ação contra o clube, na qual cobra aproximadamente R$ 1,5 milhão referentes a direitos de imagem. Nesse caso, a dívida foi incluída no Regime Centralizado de Execuções (RCE).

Leia mais

Imagem - STJD exibe áudio falso do VAR em julgamento sobre confusão do Ba-Vi 508

STJD exibe áudio falso do VAR em julgamento sobre confusão do Ba-Vi 508

Imagem - Brasileiro Alison dos Santos quebra recorde mundial e faz história nos 400m com barreiras

Brasileiro Alison dos Santos quebra recorde mundial e faz história nos 400m com barreiras

Imagem - Sorteio da Champions League 2026/27 coloca gigantes frente a frente; veja os jogos da fase de liga

Sorteio da Champions League 2026/27 coloca gigantes frente a frente; veja os jogos da fase de liga

Passagem pelo Corinthians e Seleção Brasileira

Giuliano vestiu a camisa do Corinthians entre 2021 e 2023. Durante o período, disputou 143 partidas pelo clube e marcou 12 gols. O meio-campista também teve passagem pela Seleção Brasileira. Ao longo da carreira internacional, entrou em campo 14 vezes pela seleção.

Antes e depois da passagem pelo Corinthians, Giuliano defendeu clubes como Paraná, Grêmio, Internacional, Zenit, Fenerbahçe, Al-Nassr, Basaksehir e Santos. A experiência mais recente na carreira foi no Athletico, clube no qual permaneceu até o início de 2026.

Tags:

Seleção Brasileira Corinthians

Mais recentes

Imagem - STJD exibe áudio falso do VAR em julgamento sobre confusão do Ba-Vi 508

STJD exibe áudio falso do VAR em julgamento sobre confusão do Ba-Vi 508
Imagem - Bahia inverte desempenho como mandante e visitante no Brasileirão, mas mantém campanha idêntica à de 2025

Bahia inverte desempenho como mandante e visitante no Brasileirão, mas mantém campanha idêntica à de 2025
Imagem - Brasileiro Alison dos Santos quebra recorde mundial e faz história nos 400m com barreiras

Brasileiro Alison dos Santos quebra recorde mundial e faz história nos 400m com barreiras