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Ex-Seleção Brasileira aciona gigante do futebol brasileiro na Justiça por dívida milionária

Ex-meia cobra R$ 1,3 milhão por valores do FGTS

Pedro Carreiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 20:31

Giuliano em treino da Seleção Brasileira Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O ex-meia Giuliano voltou a entrar em conflito judicial com o Corinthians. O jogador acionou o clube na Justiça do Trabalho para cobrar R$ 1,3 milhão referentes a depósitos não realizados do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). As informações são do ge.



A cobrança acontece após um acordo firmado entre as partes em maio de 2024. Na ocasião, o Corinthians se comprometeu a quitar o débito em 16 parcelas. Segundo Giuliano, porém, apenas cinco prestações foram pagas pelo clube.

Com o acordo não cumprido integralmente, o ex-jogador agora cobra o saldo da dívida, estimado em R$ 1 milhão. O valor solicitado ainda inclui juros, multa e correção monetária.

A disputa envolvendo Giuliano e o Corinthians não se limita aos depósitos do FGTS. O ex-meia também move outra ação contra o clube, na qual cobra aproximadamente R$ 1,5 milhão referentes a direitos de imagem. Nesse caso, a dívida foi incluída no Regime Centralizado de Execuções (RCE).

Passagem pelo Corinthians e Seleção Brasileira

Giuliano vestiu a camisa do Corinthians entre 2021 e 2023. Durante o período, disputou 143 partidas pelo clube e marcou 12 gols. O meio-campista também teve passagem pela Seleção Brasileira. Ao longo da carreira internacional, entrou em campo 14 vezes pela seleção.