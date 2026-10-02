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Ex-Seleção Brasileira e ídolo do hip-hop entram em projeto de até R$ 780 milhões para compra de clube francês

Marcelo deve ser embaixador do Nantes, enquanto Snoop Dogg é o nome pretendido para apadrinhar o futuro museu do clube

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:43

Marcelo na época da Seleção Brasileira
Marcelo na época da Seleção Brasileira Crédito: Reprodução

Marcelo e Snoop Dogg estão nos planos de um grupo de investidores estrangeiros que negocia a compra do Nantes, tradicional clube francês rebaixado à segunda divisão na última temporada. Segundo o L'Équipe, o negócio tem valor inicial de cerca de R$ 625 milhões e pode chegar a R$ 780 milhões se a equipe retornar à elite em 2027.

A participação prevista para os dois está ligada à imagem do clube. O ex-lateral do Real Madrid foi procurado para atuar como embaixador, com foco na projeção internacional do Nantes. Já o rapper americano é o nome desejado para apadrinhar o futuro museu da equipe. Snoop Dogg já tem uma ligação com o futebol como investidor do Swansea, do País de Gales.

Palcos esquecidos da Seleção: veja como estão os estádios hoje

Arruda (Recife-PE): A Seleção jogou dez vezes na casa do Santa Cruz. Em 1993, 96.990 torcedores viram o 6x0 sobre a Bolívia, recorde de público do estádio. No ano seguinte, Ronaldo estreou pelo Brasil no 2x0 sobre a Argentina. Sem jogos oficiais desde julho de 2025, o Arruda aguarda uma reforma a ser bancada pela futura SAF do clube. por Divulgação
Serra Dourada (Goiânia-GO): É o estádio da lista mais usado pela Seleção, com 14 jogos entre 1978 e 2014, incluindo o 6x0 sobre a Bolívia em 2002 e a vitória por 2x1 sobre a Argentina em 2012. Com os clubes da capital preferindo os próprios estádios, perdeu espaço. Está fechado para reforma, com reabertura prevista para julho de 2028. por Rota Drone Filmes/YouTube
Teixeirão (São José do Rio Preto-SP): Em março de 1996, recebeu o 8x2 sobre Gana, com três gols de Marques. Também foi palco do título brasileiro do Santos em 2004. Com a crise do América-SP, sofreu anos de depredação. Voltou a sediar jogos da Copinha em 2026, mas a Federação Paulista liberou só três setores, e a capacidade caiu para 16,2 mil pessoas. por Reprodução
Pinheirão (Curitiba-PR): Foram quatro jogos da Seleção no estádio, com destaque para o 3x3 com o Uruguai pelas Eliminatórias de 2003, com dois gols de Ronaldo e um de Kaká. Planejado para mais de 100 mil pessoas, o "Maracanã de Curitiba" nunca foi concluído. Sem jogos oficiais desde 2007, é alvo de disputa judicial: o estado oferece R$ 65 milhões na desapropriação, e o dono pede mais de R$ 350 milhões.  por Reprodução/RPC
Estádio Olímpico (Porto Alegre-RS): A Seleção tem 100% de aproveitamento na antiga casa do Grêmio: venceu Bulgária (1981), Paraguai (1987), Iugoslávia (1994) e, de novo, o Paraguai (2001). Sem jogos desde 2013, quando o clube se mudou para a Arena, o estádio está tomado pelo mato, e um impasse com as empresas envolvidas na troca de imóveis impede sua demolição. por Entre Lugares/Reprodução Youtube
Estádio Morenão (Campo Grande-MS): Maior estádio de Mato Grosso do Sul, recebeu o Brasil duas vezes: no 1x1 com o Paraguai, em 1991, com gol de Neto, e no 0x0 com a Venezuela, pelas Eliminatórias, em 2009. Sem partidas oficiais há mais de quatro anos, deve passar por uma reforma de R$ 18 milhões para reabrir em 2027, com capacidade para 12 mil pessoas. por Chico Ribeiro/Subcom-MS
Estádio Caio Martins (Niterói-RJ): Recebeu a Seleção uma única vez, em 1978, na preparação para a Copa da Argentina. Na goleada por 7x0 sobre a seleção do interior fluminense, Zico marcou cinco gols. Ex-casa do Botafogo, está sem jogos oficiais desde 2004, e parte do terreno vai abrigar um parque e um reservatório contra alagamentos. por Divulgação
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Arruda (Recife-PE): A Seleção jogou dez vezes na casa do Santa Cruz. Em 1993, 96.990 torcedores viram o 6x0 sobre a Bolívia, recorde de público do estádio. No ano seguinte, Ronaldo estreou pelo Brasil no 2x0 sobre a Argentina. Sem jogos oficiais desde julho de 2025, o Arruda aguarda uma reforma a ser bancada pela futura SAF do clube. por Divulgação

A família Kita, que controla o Nantes desde 2007, assinou um compromisso de venda com a Phenix Sports Invest. O grupo é representado pelo intermediário luso-francês Paulo Tavares, mas a negociação ainda depende da análise da DNCG, órgão responsável por fiscalizar as contas dos clubes franceses. Conforme a publicação, R$ 125 milhões já foram desbloqueados.

Com o objetivo de levar o Nantes de volta à primeira divisão rapidamente, o projeto prevê a modernização do estádio La Beaujoire e do centro de treinamento de Jonelière. Também estão previstos investimentos em transferências, patrocínios, bilheteria e merchandising.

Caso não surjam novos obstáculos, a venda poderá ser concluída entre o fim de outubro e o início de novembro.

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