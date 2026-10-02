Ex-Seleção Brasileira e ídolo do hip-hop entram em projeto de até R$ 780 milhões para compra de clube francês

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Carol Neves
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 08:43
Marcelo e Snoop Dogg estão nos planos de um grupo de investidores estrangeiros que negocia a compra do Nantes, tradicional clube francês rebaixado à segunda divisão na última temporada. Segundo o L'Équipe, o negócio tem valor inicial de cerca de R$ 625 milhões e pode chegar a R$ 780 milhões se a equipe retornar à elite em 2027.
A participação prevista para os dois está ligada à imagem do clube. O ex-lateral do Real Madrid foi procurado para atuar como embaixador, com foco na projeção internacional do Nantes. Já o rapper americano é o nome desejado para apadrinhar o futuro museu da equipe. Snoop Dogg já tem uma ligação com o futebol como investidor do Swansea, do País de Gales.
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A família Kita, que controla o Nantes desde 2007, assinou um compromisso de venda com a Phenix Sports Invest. O grupo é representado pelo intermediário luso-francês Paulo Tavares, mas a negociação ainda depende da análise da DNCG, órgão responsável por fiscalizar as contas dos clubes franceses. Conforme a publicação, R$ 125 milhões já foram desbloqueados.
Com o objetivo de levar o Nantes de volta à primeira divisão rapidamente, o projeto prevê a modernização do estádio La Beaujoire e do centro de treinamento de Jonelière. Também estão previstos investimentos em transferências, patrocínios, bilheteria e merchandising.
Caso não surjam novos obstáculos, a venda poderá ser concluída entre o fim de outubro e o início de novembro.