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Ex-Seleção Brasileira volta a jogar 4 anos após se aposentar, marca gol contra o Real Madrid e leva torcida à loucura

Diego Ribas marcou na vitória das lendas do Werder Bremen sobre o Real Madrid

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 11:35

O ex-meia Diego Ribas
O ex-meia Diego Ribas Crédito: Reprodução

O ex-meia Diego Ribas retornou aos gramados neste sábado (26) para participar da festa de 100 anos do Weserstadion, estádio do Werder Bremen, clube que defendeu entre 2006 e 2009. Aposentado desde 2022, o brasileiro entrou em campo acompanhado da filha e recebeu o carinho da torcida alemã.

O evento foi um amistoso entre as lendas do Werder Bremen e do Real Madrid. Outros atletas importantes participaram do duelo, como Tim Borowski, Ailton, Per Mertesacker, Markus Rosenberg e Naldo. Pelo lado espanhol, o time levou a campo Karembeu, Esteban Cambiasso, Pepe, Fábio Coentrão e Claude Makélélé.

10 promessas para a Seleção Brasileira

Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
Wesley (22 anos, Roma) por Reprodução
Andrey Santos (22 anos, Manchester United) por Divulgação/Manchester United
João Pedro (24 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais
João Gomes (25 anos, Aston Villa) por Divulgação/Aston Villa
Kaio Jorge (24 anos, Cruzeiro) por Divulgação
Vitor Roque (21 anos, Palmeiras) por Reprodução/Instagram
Igor Jesus (25 anos, Nottingham Forest) por Divulgação
Kaiki Bruno (23 anos, Como) por Divulgação
Vitor Reis (20 anos, Manchester City) por Divulgação
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Estevão (19 anos, Chelsea) por Reprodução/Redes Sociais

Além do carinho recebido na entrada ao gramado, o ex-meia ainda marcou um dos gols da partida e foi ovacionado mais uma vez pelos alemães. O amistoso terminou com vitória do Werder Bremen, por 4 a 3, e Sokratis, Rosenberg, Angelos Charisteas foram os outros artilheiros da equipe mandante. De la Red, Callejon e Agus anotaram para os espanhóis.

"Foi, como sempre, uma grande honra jogar neste estádio diante desta torcida. O jogo foi ótimo, jogamos juntos de forma brilhante. Mas o mais importante é que proporcionamos uma noite incrível para os torcedores e conseguimos", disse o meia ao site oficial do Werder Bremen.

"Estou tentando retribuir o carinho que eles me demonstraram ao longo de tantos anos. Estou feliz porque foi uma festa perfeita"

Diego Ribas atuou na equipe alemã por 132 partidas e anotou 53 gols, levantando a Copa da Alemanha e a Copa da Liga Alemã. A passagem pela Alemanha mudou a trajetória do brasileiro na Europa, que anteriormente vestiu a camisa do Porto, mas não repetiu o sucesso dos tempos de Santos.

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