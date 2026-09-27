RETORNO

Ex-Seleção Brasileira volta a jogar 4 anos após se aposentar, marca gol contra o Real Madrid e leva torcida à loucura

Diego Ribas marcou na vitória das lendas do Werder Bremen sobre o Real Madrid

Estadão

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 11:35

O ex-meia Diego Ribas Crédito: Reprodução

O ex-meia Diego Ribas retornou aos gramados neste sábado (26) para participar da festa de 100 anos do Weserstadion, estádio do Werder Bremen, clube que defendeu entre 2006 e 2009. Aposentado desde 2022, o brasileiro entrou em campo acompanhado da filha e recebeu o carinho da torcida alemã.

O evento foi um amistoso entre as lendas do Werder Bremen e do Real Madrid. Outros atletas importantes participaram do duelo, como Tim Borowski, Ailton, Per Mertesacker, Markus Rosenberg e Naldo. Pelo lado espanhol, o time levou a campo Karembeu, Esteban Cambiasso, Pepe, Fábio Coentrão e Claude Makélélé.

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Além do carinho recebido na entrada ao gramado, o ex-meia ainda marcou um dos gols da partida e foi ovacionado mais uma vez pelos alemães. O amistoso terminou com vitória do Werder Bremen, por 4 a 3, e Sokratis, Rosenberg, Angelos Charisteas foram os outros artilheiros da equipe mandante. De la Red, Callejon e Agus anotaram para os espanhóis.

"Foi, como sempre, uma grande honra jogar neste estádio diante desta torcida. O jogo foi ótimo, jogamos juntos de forma brilhante. Mas o mais importante é que proporcionamos uma noite incrível para os torcedores e conseguimos", disse o meia ao site oficial do Werder Bremen.

"Estou tentando retribuir o carinho que eles me demonstraram ao longo de tantos anos. Estou feliz porque foi uma festa perfeita"