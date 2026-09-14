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Ex-Seleção relembra abandono da carreira na Europa: ‘Ganhava 7 milhões de euros por ano. E daí? Cadê minha felicidade?’

Craque voltou para o Brasil e encerrou capítulo no Velho Continente após morte do pai

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 05:28

Adriano Imperador
Adriano Imperador Crédito: Reprodução

Adriano Imperador relembrou o momento em que abriu mão de um contrato milionário na Europa por não se sentir mais feliz como jogador de futebol. Em série documental que chegou ao catálogo da Netflix, o ex-atacante da Seleção Brasileira conta como decidiu permanecer no Rio de Janeiro e não retornar à Inter de Milão, em abril de 2009.

“Eu ganhava 7 milhões de euros por ano. E daí? Cadê minha felicidade, minha honra como jogador? Não tinha mais”, afirma Adriano na produção.

Naquele período, o atacante tinha 27 anos e ainda mantinha contrato com a Inter até junho de 2010. Apesar do salário milionário e da carreira construída em um dos maiores clubes da Europa, Adriano já não encontrava satisfação no futebol e sentia que não conseguia corresponder dentro de campo.

Adriano Imperador desistiu de contrato milionário para voltar ao Brasil

Adriano Imperador relembra no documentário o momento em que decidiu não retornar à Inter de Milão por Reprodução
Ex-atacante abriu mão de um salário de 7 milhões de euros por ano para permanecer no Brasil por Reprodução
Adriano anunciou uma pausa na carreira em abril de 2009 após afirmar que havia perdido a alegria de jogar por Reprodução/Instagram
Poucas semanas depois de deixar a Europa, o Imperador acertou o retorno ao Flamengo por Reprodução
Adriano Imperador em seu jogo de despedida no Flamengo por Shutterstock
Adriano marcou 27 gols em 48 partidas oficiais pela Seleção Brasileira por Reprodução
Adriano Imperador por Reprodução | Instagram
Adriano Imperador e a mãe por Reprodução/Redes Sociais
Adriano Imperador e Romário por Adriano Imperador e Romário
Adriano Imperador e Romário por Adriano Imperador e Romário
Adriano Imperador e Tatá Werneck por Reprodução/Instagram
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Adriano Imperador relembra no documentário o momento em que decidiu não retornar à Inter de Milão por Reprodução

A decisão de permanecer no Brasil foi tomada depois de o jogador defender a Seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Após os compromissos da equipe nacional contra Equador e Peru, no fim de março e no início de abril de 2009, ele não embarcou de volta para a Itália nem se reapresentou à Inter.

Adriano passou alguns dias na Vila Cruzeiro, comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro onde nasceu e cresceu. Sem contato com o clube e longe da exposição pública, o atacante teve o paradeiro cercado por rumores até confirmar que estava com familiares e amigos.

Um amigo ouvido no documentário afirma que o jogador precisava daquele retorno às origens e queria permanecer em um ambiente no qual se sentia livre.

“Ele queria esse momento para ele, ficar onde se sentia bem, andando descalço, sem camisa, e foi embora”, relata.

Adriano também recorda a conversa que teve com a mãe, Rosilda Ribeiro, quando voltou para casa. Diante da pergunta sobre um possível retorno à Itália, o jogador respondeu que não tinha mais condições de continuar.

“Voltei para casa e minha mãe falou: ‘E aí, cara, não vai voltar mesmo, não?’. Falei: ‘Mãe, não minto para a senhora. Não dá mais para mim’”, conta.

Adriano anunciou pausa por tempo indeterminado

Em 9 de abril de 2009, Adriano concedeu uma entrevista coletiva no Rio de Janeiro e anunciou que se afastaria do futebol por tempo indeterminado. O atacante afirmou que havia perdido a alegria de jogar e explicou que permaneceria no Brasil para reorganizar a vida.

Na ocasião, Adriano negou que estivesse encerrando definitivamente a carreira e também declarou que a decisão não havia sido provocada por conflitos com a Inter de Milão. Segundo o jogador, o problema era a infelicidade que sentia enquanto vivia na Itália.

O atacante disse ainda que estava disposto a abrir mão do dinheiro para recuperar o bem-estar. Embora fosse tratado como um dos principais jogadores brasileiros de sua geração, ele já atravessava temporadas marcadas por oscilações dentro de campo e dificuldades na vida pessoal.

Em 24 de abril daquele ano, a Inter anunciou oficialmente a rescisão do contrato em comum acordo. O encerramento do vínculo teve efeito retroativo a 1º de abril de 2009. O compromisso entre o brasileiro e o clube italiano terminaria somente em junho de 2010.

A saída encerrou uma relação iniciada em 2001, quando Adriano deixou o Flamengo ainda jovem e foi negociado com a equipe de Milão. Depois de empréstimos a Fiorentina e Parma, o atacante retornou à Inter em 2004 e viveu o período mais marcante da carreira na Europa.

Com força física, velocidade e um chute potente de esquerda, Adriano ganhou o apelido de “Imperador” na Itália. Pelo clube, conquistou títulos nacionais e se consolidou como um dos atacantes mais temidos do futebol mundial. Também chegou a figurar entre os jogadores mais bem colocados nas eleições da Bola de Ouro e de melhor do mundo da Fifa.

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Morte do pai afetou trajetória do atacante

O auge esportivo coincidiu com uma das maiores perdas pessoais de Adriano. Em 2004, pouco depois de o jogador conquistar a Copa América com a Seleção Brasileira, o pai dele, Almir Leite Ribeiro, morreu após sofrer um ataque cardíaco.

Adriano já relatou diversas vezes que a morte do pai mudou sua vida e afetou profundamente seu estado emocional. O atacante passou a enfrentar dificuldades para manter a rotina de treinamentos e jogos e encontrou problemas para se adaptar novamente à vida na Itália.

A Inter ainda buscou alternativas para ajudá-lo. Em 2007, o brasileiro foi liberado para realizar um período de recuperação no Brasil e, posteriormente, acabou emprestado ao São Paulo. Ele voltou a apresentar bom desempenho no clube paulista e retornou à equipe italiana em 2008, já sob o comando do técnico José Mourinho.

Adriano chegou a marcar gols importantes na temporada 2008/2009, mas não conseguiu recuperar de maneira constante o rendimento dos melhores anos. Meses depois, após retornar ao Brasil para servir à Seleção, tomou a decisão de não voltar para Milão.

Retorno ao Flamengo terminou com título brasileiro

A interrupção da carreira durou poucas semanas. Em 6 de maio de 2009, menos de um mês depois de anunciar o afastamento, Adriano acertou o retorno ao Flamengo, clube em que havia sido revelado.

O atacante estreou no fim daquele mês e marcou logo na primeira partida, contra o Athletico Paranaense, pelo Campeonato Brasileiro. Ao longo da competição, tornou-se uma das principais figuras da campanha rubro-negra.

Adriano terminou o Brasileirão com 19 gols, empatado na artilharia, e ajudou o Flamengo a conquistar o título nacional. A recuperação esportiva também levou o atacante de volta à Seleção Brasileira. Em 2010, porém, ele não foi convocado pelo técnico Dunga para disputar a Copa do Mundo da África do Sul.

Depois da passagem pelo Flamengo, Adriano voltou ao futebol italiano para defender a Roma. O atacante ainda jogou por Corinthians e Athletico Paranaense, além de ter acertado outros retornos ao Flamengo, mas não conseguiu estabelecer uma sequência semelhante àquela vivida no início da carreira.

Documentário chegou agora à Netflix, mas foi lançado em 2022

Embora seja novidade no catálogo da Netflix, “Adriano Imperador” não é uma produção inédita. A série documental foi lançada originalmente em julho de 2022 pelo Paramount+ e posteriormente passou a ser disponibilizada em outras plataformas.

A obra é dividida em três episódios, com duração de 45, 41 e 42 minutos. Segundo a descrição da Netflix, a produção acompanha a trajetória de Adriano desde a infância e a ascensão no Flamengo até o estrelato na Inter de Milão e o inesperado retorno para casa.

O primeiro episódio aborda a paixão da família pelo futebol, o início da carreira e a transferência para a Itália, além da notícia da morte do pai. O segundo acompanha o auge, as dificuldades pessoais e a decisão de abandonar o contrato europeu. O terceiro mostra o retorno às origens, a retomada da carreira no Brasil e as polêmicas que acompanharam o jogador.

Dirigida por Susanna Lira e produzida pela Bananeira Filmes, a série utiliza Adriano como principal narrador da própria história. O documentário também apresenta imagens raras do arquivo pessoal da família e depoimentos de parentes, amigos e pessoas que acompanharam a trajetória do atacante.

Entre os participantes estão Ronaldo Fenômeno, Petkovic, Aloísio Chulapa, Léo Moura e Javier Zanetti, além de Massimo Moratti, ex-presidente da Inter de Milão, e Rosilda Ribeiro, mãe de Adriano.

A produção aborda temas como fama, dinheiro, conflitos pessoais, exposição pública, ligação com a Vila Cruzeiro e as consequências emocionais da morte do pai. Ao revisitar a decisão de deixar a Europa no auge, Adriano contrapõe a imagem do jogador milionário e bem-sucedido à infelicidade que enfrentava longe de casa.

“Adriano Imperador” está disponível na Netflix com classificação indicativa de 12 anos.

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Seleção Brasileira Adriano Imperador

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