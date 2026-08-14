BASTIDORES DO FUTEBOL

Ex-Seleção revela bastidores de festas com Ronaldinho e desabafa sobre álcool: 'Não tinha controle'

Ex-atacante relembrou o período ao lado do craque no Atlético-MG, contou detalhes dos encontros com amigos e falou sobre a dificuldade que teve para controlar o consumo de álcool

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 19:04

Jô, Bernard e Neymar em treino da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/Brasil

Jô abriu o jogo sobre alguns dos episódios que marcaram sua trajetória dentro e fora dos campos. Aos 39 anos, o ex-atacante falou sobre a relação com o álcool, os problemas judiciais relacionados ao pagamento de pensão alimentícia e a convivência com Ronaldinho Gaúcho no período em que os dois defenderam o Atlético-MG.

Ao abordar o consumo de bebidas alcoólicas, Jô afirmou que sua principal dificuldade estava na falta de controle quando começava a beber. O ex-jogador disse não se identificar com a definição de alcoólatra e afirmou que atualmente consegue lidar melhor com a situação.

"Acho a palavra 'alcoólatra' muito forte, o caso era mais de que não tinha controle. Não era todos os dias (que bebia), mas, quando acontecia, eu não tinha freio. Talvez os profissionais de saúde digam: 'mas isso aí é alcoolismo'. No meu entendimento como ser humano, acho que não era. Hoje, graças a Deus, tenho esse controle, mas foi bem complicado", revelou Jô, em entrevista ao ge.

Relembre a carreira de Jô 1 de 6

Jô fala sobre exposição nas redes sociais

O ex-atacante também comentou os problemas judiciais que marcaram a reta final de sua carreira. Jô foi preso cinco vezes por falta de pagamento de pensão alimentícia. Ele tem oito filhos de cinco relacionamentos.

Ao abordar a repercussão dos episódios, o ex-jogador criticou a forma como as redes sociais tratam situações pessoais e afirmou que atualmente consegue lidar melhor com a exposição.

"A rede social nada mais é do que um tribunal, com um monte de juízes te julgando o tempo inteiro sem te conhecer, sem saber a situação ou a história real. Não é uma situação confortável, mas, graças a Deus, consigo lidar com isso melhor do que imaginava. Hoje vou administrando para que esse tipo de problema não aconteça mais", disse.

Jô relembra festas com Ronaldinho no Atlético-MG

Jô também recordou o período em que dividiu o vestiário do Atlético-MG com Ronaldinho. Os dois atuaram juntos pelo clube mineiro entre 2012 e 2014 e conquistaram títulos importantes.

Segundo o ex-atacante, a imagem de grandes festas promovidas por Ronaldinho não correspondia necessariamente ao que acontecia nos encontros entre os jogadores e os amigos do craque. Jô descreveu um ambiente mais tranquilo, marcado por música, bebida e conversas.

"O Ronaldinho é um cara super tranquilo. O negócio dele é ficar sentado, tocando o pagode dele com os amigos. Tem gente que imaginava as festas dele como as piores festas do mundo, com bagunça total. Ele fica no canto dele, toma a bebida dele, a gente faz um pagode, conversa com os amigos, dá risada. Essa é a festa que ele faz. O resto é folclore. Já aconteceu de ficarmos dois ou três dias lá, mas ele não obriga ninguém a ficar. A gente ficava porque queria, porque o ambiente era bom", contou.

Carreira de Jô

Revelado pelo Corinthians, Jô deixou o futebol brasileiro ainda jovem. Em 2006, foi negociado com o CSKA Moscou, da Rússia. Depois, passou por clubes como Manchester City, Everton e Galatasaray antes de retornar ao Brasil para defender o Internacional.

No Atlético-MG, o atacante viveu um dos períodos mais marcantes da carreira. Pelo clube, conquistou a Copa Libertadores de 2013 e a Copa do Brasil de 2014, além de outros três títulos, que o fizeram ser convocado por Felipão para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2014.

Revelado pelo Corinthians, Jô estreou no time profissional em 2003, aos 16 anos, e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2005 antes de ser negociado com o CSKA Moscou. Na Rússia, ganhou espaço e chamou a atenção do futebol europeu, sendo contratado pelo Manchester City em 2008. Na Inglaterra, também defendeu o Everton, enquanto na temporada seguinte passou por empréstimo pelo Galatasaray, da Turquia.



O atacante retornou ao Brasil em 2011 para defender o Internacional e, no ano seguinte, acertou com o Atlético-MG. Foi em Belo Horizonte que viveu um dos períodos mais marcantes da carreira: participou da conquista da Libertadores de 2013 e da Copa do Brasil de 2014, além de outros títulos pelo clube. Ao todo, Jô disputou 127 partidas pelo Galo, marcou 39 gols e deu 15 assistências.

Depois de passagens pelo futebol dos Emirados Árabes e da China, Jô voltou ao Corinthians em 2017. Naquela temporada, foi um dos principais nomes da equipe campeã paulista e brasileira. Marcou 25 gols em 64 jogos e terminou o Brasileirão como artilheiro, antes de ser negociado com o Nagoya Grampus, do Japão.