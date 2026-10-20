BASTIDORES

Ex-técnico expõe Cristiano Ronaldo e revela pedido polêmico do craque aos companheiros

Técnico holandês, que barrou o português no Manchester United, contou em entrevista por que perdeu a confiança no camisa 7 e diz ter se sentido decepcionado

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:10

Erik ten Hag Crédito: Divulgação/Manchester United

Quase quatro anos depois da saída conturbada de Cristiano Ronaldo do Manchester United, Erik ten Hag decidiu contar a sua versão da história. Em entrevista ao The Athletic, publicada nesta terça-feira (20), o técnico holandês revelou bastidores da convivência com o astro português e foi direto ao apontar o motivo de tê-lo tirado do time titular: “Ele não corria nem com a bola nem sem a bola.”

A declaração surge em um momento delicado para o atacante, que vive um novo episódio de atrito com treinadores após o desentendimento com Jorge Jesus na seleção portuguesa.

Segundo Ten Hag, o problema não estava apenas nos jogos, mas principalmente no dia a dia. O treinador descreveu um jogador acomodado nas atividades e que, além disso, influenciava os companheiros.

“Cristiano Ronaldo dizia aos jogadores para pouparem as pernas no treino. Eu entendo isso quando você está em plena forma, mas primeiro você tem de treinar para atingir o nível certo de condicionamento”, afirmou.

Cristiano Ronaldo 1 de 21

Viagem a Portugal e decepção

O relato chama atenção porque, segundo o próprio técnico, a intenção inicial era construir o time ao redor do português. Ten Hag foi contratado pelo United em maio de 2022, nove meses depois de Cristiano Ronaldo voltar ao clube, e procurou o jogador antes mesmo de assumir o cargo. “Eu voei para Portugal para conversar com ele sobre o que eu estava visando antes de chegar ao United”, contou.

O plano, no entanto, não saiu como o esperado. “Todo time de elite tem de abraçar o craque, mas o craque tem de trabalhar pelo time. E ele decepcionou a equipe e me decepcionou, porque planejamos ir bem com ele”, lamentou.

Mesmo com as críticas, o holandês fez questão de reconhecer o tamanho do jogador, mas justificou a escolha de deixá-lo no banco como uma questão técnica. “Ele é um dos melhores da história e eu o respeitava muito. Mas como treinador, tive que tomar uma decisão racional (colocá-lo na reserva). Ele não corria nem com a bola nem sem a bola. O motivo (para barrá-lo) era porque não se preparava”, explicou.

Saída sob críticas

A reserva foi um dos fatores que abreviaram a segunda passagem de Cristiano Ronaldo por Old Trafford. O português deixou o clube em novembro de 2022, disparando críticas contra a diretoria e contra o próprio Ten Hag. Na época, o treinador preferiu não responder publicamente e evitou alimentar a polêmica. Agora, resolveu expor uma faceta do astro até então pouco conhecida.

O português, porém, não foi o único a entrar em rota de colisão com o holandês em Manchester. Ten Hag também teve problemas com Rashford, e parte do elenco se incomodou com mudanças implementadas por ele. Uma delas foi antecipar o horário dos treinos da manhã das 11h para as 9h, o que, segundo os jogadores, atrapalhava a rotina de levar os filhos à escola. A intensidade das atividades, considerada bastante extenuante, também gerou reclamações.