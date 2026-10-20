Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-técnico expõe Cristiano Ronaldo e revela pedido polêmico do craque aos companheiros

Técnico holandês, que barrou o português no Manchester United, contou em entrevista por que perdeu a confiança no camisa 7 e diz ter se sentido decepcionado

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18:10

Erik ten Hag
Erik ten Hag Crédito: Divulgação/Manchester United

Quase quatro anos depois da saída conturbada de Cristiano Ronaldo do Manchester United, Erik ten Hag decidiu contar a sua versão da história. Em entrevista ao The Athletic, publicada nesta terça-feira (20), o técnico holandês revelou bastidores da convivência com o astro português e foi direto ao apontar o motivo de tê-lo tirado do time titular: “Ele não corria nem com a bola nem sem a bola.”

A declaração surge em um momento delicado para o atacante, que vive um novo episódio de atrito com treinadores após o desentendimento com Jorge Jesus na seleção portuguesa.

Segundo Ten Hag, o problema não estava apenas nos jogos, mas principalmente no dia a dia. O treinador descreveu um jogador acomodado nas atividades e que, além disso, influenciava os companheiros.

“Cristiano Ronaldo dizia aos jogadores para pouparem as pernas no treino. Eu entendo isso quando você está em plena forma, mas primeiro você tem de treinar para atingir o nível certo de condicionamento”, afirmou.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF
Cristiano Ronaldo renovou por Divulgação
Louis Saha e Cristiano Ronaldo atuaram juntos no Manchester United por Manchester United/Divulgação
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo será ausência do Al Nassr por Al Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo comprou novo jatinho por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo na Lapônia por Reprodução/Instagram
Cristiano Ronaldo comemora gol por Portugal durante jogo da Liga das Nações por Seleção de Portugal/Divulgação
Cristiano Ronaldo recebendo o prêmio da FPF por Divulgação / FPF
Cristiano Ronaldo entra e faz gol 901 contra a Escócia na Liga das Nações por Divulgação/Portugal
Cristiano Ronaldo por Reprodução
Cristiano Ronaldo por Shutterstock
Cristiano Ronaldo no Al-Nassr por AlNassr FC/Divulgação
Cristiano Ronaldo comemora golaço em vitória sobre o Al-Raed por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo em treino do Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo pode voltar a jogar a Champions por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo lidera lista de jogadores com maior salário por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr por Al-Nassr/Divulgação
Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor jogador da partida por Divulgação/Al Nassr
Cristiano Ronaldo já marcou 123 gols por Portugal por Portugal/Divulgação
1 de 21
Cristiano Ronaldo, ídolo do Real Madrid por Divulgação I Real Madrid CF

Viagem a Portugal e decepção

O relato chama atenção porque, segundo o próprio técnico, a intenção inicial era construir o time ao redor do português. Ten Hag foi contratado pelo United em maio de 2022, nove meses depois de Cristiano Ronaldo voltar ao clube, e procurou o jogador antes mesmo de assumir o cargo. “Eu voei para Portugal para conversar com ele sobre o que eu estava visando antes de chegar ao United”, contou.

O plano, no entanto, não saiu como o esperado. “Todo time de elite tem de abraçar o craque, mas o craque tem de trabalhar pelo time. E ele decepcionou a equipe e me decepcionou, porque planejamos ir bem com ele”, lamentou.

Mesmo com as críticas, o holandês fez questão de reconhecer o tamanho do jogador, mas justificou a escolha de deixá-lo no banco como uma questão técnica. “Ele é um dos melhores da história e eu o respeitava muito. Mas como treinador, tive que tomar uma decisão racional (colocá-lo na reserva). Ele não corria nem com a bola nem sem a bola. O motivo (para barrá-lo) era porque não se preparava”, explicou.

Leia mais

Imagem - Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo não deve mais jogar pela Seleção após punição e multa

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo não deve mais jogar pela Seleção após punição e multa

Imagem - Com salário de R$ 1,5 bilhão por ano, Cristiano Ronaldo recebe multa de R$ 1,4 mil por abandonar Seleção de Portugal

Com salário de R$ 1,5 bilhão por ano, Cristiano Ronaldo recebe multa de R$ 1,4 mil por abandonar Seleção de Portugal

Imagem - Negócio milionário pode transformar Cristiano Ronaldo em dono de parte do Al-Nassr; entenda

Negócio milionário pode transformar Cristiano Ronaldo em dono de parte do Al-Nassr; entenda

Saída sob críticas

A reserva foi um dos fatores que abreviaram a segunda passagem de Cristiano Ronaldo por Old Trafford. O português deixou o clube em novembro de 2022, disparando críticas contra a diretoria e contra o próprio Ten Hag. Na época, o treinador preferiu não responder publicamente e evitou alimentar a polêmica. Agora, resolveu expor uma faceta do astro até então pouco conhecida.

O português, porém, não foi o único a entrar em rota de colisão com o holandês em Manchester. Ten Hag também teve problemas com Rashford, e parte do elenco se incomodou com mudanças implementadas por ele. Uma delas foi antecipar o horário dos treinos da manhã das 11h para as 9h, o que, segundo os jogadores, atrapalhava a rotina de levar os filhos à escola. A intensidade das atividades, considerada bastante extenuante, também gerou reclamações.

Um episódio ficou marcado: após uma derrota para o Brentford, o treinador obrigou o elenco a correr 13 quilômetros, distância equivalente ao que o adversário havia percorrido a mais do que o United na partida.

Tags:

Cristiano Ronaldo Manchester

Mais recentes

Imagem - Sem Pelé e Maradona e com só um brasileiro, revista lança eleição para escolher o maior vencedor da Bola de Ouro

Sem Pelé e Maradona e com só um brasileiro, revista lança eleição para escolher o maior vencedor da Bola de Ouro
Imagem - De volta à sua pior posição no Brasileirão, Bahia vê chance de classificação para a Libertadores cair para 30,6%

De volta à sua pior posição no Brasileirão, Bahia vê chance de classificação para a Libertadores cair para 30,6%
Imagem - Mesmo sem vencer fora de casa, Vitória chega a 95,4% de chance de permanência na Série A

Mesmo sem vencer fora de casa, Vitória chega a 95,4% de chance de permanência na Série A