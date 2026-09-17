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Ex-Vitória desencanta em novo clube e marca golaço decisivo contra time alemão na Liga Europa

Atacante precisou de dez jogos para balançar as redes pela primeira vez e ajudou equipe grega a estrear com vitória na competição europei

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 19:05

Aitor Cantalapiedra é único reforço da segunda janela que vem jogando bem
Aitor Cantalapiedra com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira

Aitor Cantalapiedra precisou de dez partidas para desencantar pelo novo clube, mas o primeiro gol teve um peso especial. Ex-Vitória, o atacante foi decisivo na vitória do OFI por 2x0 sobre o Hoffenheim, nesta quinta-feira (17), pela primeira rodada da fase de liga da Liga Europa.

O espanhol abriu o caminho para o triunfo aos 30 minutos do primeiro tempo. A jogada começou pelo lado direito, onde Cantalapiedra recebeu passe de Kenan Kodro já dentro da área. Sem dominar, o atacante finalizou de primeira e acertou o ângulo esquerdo do goleiro alemão, marcando um belo gol.

O segundo gol do OFI foi marcado por Giorgos Kanellopoulos. Com o resultado, a equipe grega somou seus primeiros três pontos na competição e aparece na terceira colocação da tabela, atrás apenas de Sparta Praga e Benfica, que também venceram na rodada e possuem a mesma pontuação.

Apresentação de Aitor Cantalapiedra

Apresentação de Aitor Cantalapiedra por Victor Ferreira/EC Vitória
Apresentação de Aitor Cantalapiedra por Victor Ferreira/EC Vitória
Apresentação de Aitor Cantalapiedra por Victor Ferreira/EC Vitória
Apresentação de Aitor Cantalapiedra por Victor Ferreira/EC Vitória
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Apresentação de Aitor Cantalapiedra por Victor Ferreira/EC Vitória

Cantalapiedra chegou ao OFI no fim de julho, apenas um dia depois de deixar o Vitória. O atacante assinou contrato de dois anos com o clube grego e, desde então, vinha em busca do primeiro gol. A partida contra o Hoffenheim foi sua décima apresentação pela equipe.

Esta é a segunda passagem do espanhol pelo futebol grego. Entre 2020 e 2024, Cantalapiedra defendeu o Panathinaikos, clube pelo qual marcou 24 gols e distribuiu 12 assistências. Durante o período, conquistou a Supertaça Grega e a Copa da Grécia.

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Passagem pelo Vitória

Aitor Cantalapiedra chegou ao Vitória em julho de 2025, com vínculo inicialmente previsto até junho de 2027. No clube baiano, porém, o atacante perdeu espaço ao longo da passagem e chegou a ter as férias antecipadas antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo de 2026. Em 26 de julho, o clube anunciou oficialmente a rescisão contratual em comum acordo com Cantalapiedra.

O espanhol encerrou sua passagem pelo Leão da Barra com 36 partidas disputadas, quatro gols marcados e sete assistências. Pouco depois de deixar Salvador, iniciou um novo capítulo na carreira na Grécia e agora marcou seu primeiro gol pelo OFI justamente em uma competição europeia.

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Vitória

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