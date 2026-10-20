VOLTA POR CIMA

Ex-Vitória que saiu do clube por doping é apresentado por tradicional clube paulista e faz promessa ousada

Herói de uma Libertadores, atacante está parado há mais de um ano, admite que ainda não está 100% e já fala em título

Pedro Carreiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 20:29

Romarinho é novo reforço da Portuguesa Crédito: Divulgação

Pouco mais de um ano depois de deixar o Vitória às pressas por causa de uma punição por doping, Romarinho está de volta ao futebol. O atacante de 35 anos foi apresentado oficialmente pela Portuguesa na manhã de segunda-feira (19) e chega com a missão de reforçar a equipe no Campeonato Paulista de 2027.

Na coletiva, o jogador não fugiu do assunto que interrompeu sua carreira. “Já tem um ano que estou parado, também por conta do doping, como vocês sabem”, disse. Ele contou ainda que treina há dois meses e reconheceu que ainda não atingiu a forma ideal.

Relembre a passagem de Romarinho pelo Vitória 1 de 5

Passagem relâmpago pelo Leão

A última vez que Romarinho entrou em campo oficialmente foi com a camisa rubro-negra. Ele chegou ao Barradão em julho de 2025, a pedido do então técnico Fábio Carille, com quem já havia trabalhado no Corinthians e no Al-Ittihad, e assinou contrato até julho de 2026.

A passagem, porém, foi curta e discreta. Foram apenas cinco jogos, um deles como titular, e 121 minutos em campo, sem gols nem assistências. Em outubro daquele ano, o atacante deixou o clube depois que uma suspensão por doping passou a valer no mundo todo.

O caso vinha de 2023, quando ele atuava na Arábia Saudita. A punição estava ligada ao uso de um medicamento para fertilidade, utilizado com liberação médica. Como a sanção valia inicialmente apenas no território saudita, Romarinho seguiu jogando pelo Al-Rayyan, do Catar, e depois pelo Vitória, até que a suspensão ganhasse alcance internacional. Na época, o Vitória alegou que não sabia da punição.

Primeira vez fora da elite

Na Portuguesa, Romarinho viverá uma situação inédita desde 2012, quando trocou o Bragantino pelo Corinthians: será a primeira vez que defenderá um clube fora da primeira divisão nacional. Ele assinou contrato até novembro de 2027 e usará a camisa 21.

Mesmo assim, o atacante chega empolgado. “Estou muito feliz de ter a oportunidade de vestir essa camisa pesada”, afirmou. Segundo ele, o objetivo é garantir a permanência na Série A1 do Paulistão, mas sem se contentar em apenas cumprir tabela e com a ideia de enfrentar de igual para igual todos os adversários.

O discurso também mirou o Campeonato Brasileiro. Romarinho disse que pretende ficar até o fim da Série D e colocar a Portuguesa no lugar que, segundo ele, o clube merece. “Ganhar uma Série D, que é o nosso objetivo, seria uma honra”, declarou.

De herói da Libertadores ao Oriente Médio

Romarinho ganhou projeção nacional no Corinthians, onde conquistou a Libertadores e o Mundial de 2012. O momento mais lembrado da passagem pelo Timão é o gol de empate contra o Boca Juniors, na Bombonera, no jogo de ida da final continental. Depois disso, passou mais de uma década no Oriente Médio, defendendo Al-Jaish, Al-Jazira, Al-Ittihad, Neom e Al-Rayyan.

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