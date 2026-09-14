SUSTO GRANDE

Ex-Vitória sofre grave lesão na cabeça e deixa jogo de ambulância na Série B

Atacante emprestado pelo Flamengo sofreu trauma cranioencefálico após choque com o goleiro e teve fraturas na região da face

Pedro Carreiro

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 17:42

Carlinhos com a camisa do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

A vitória do Athletic por 2x0 sobre o Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), no último domingo (13), pela 28ª rodada da Série B, ficou em segundo plano diante da preocupação com o centroavante Carlinhos, ex-Vitória. O atacante sofreu um trauma cranioencefálico durante a partida e precisou ser retirado do estádio de ambulância.

O jogador, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao clube mineiro até o fim de 2026, sofreu a lesão ainda no primeiro tempo, após um choque de cabeça com o goleiro Gabriel Pinheiro. Carlinhos teve sangramento e recebeu atendimento no gramado. O Athletic acionou o protocolo de concussão e encaminhou o atacante para avaliação médica.

Relembre a passagem de Carlinhos pelo Vitória 1 de 4

Na manhã desta segunda-feira (14), o clube informou que os exames identificaram fraturas na região da face. Apesar da gravidade do trauma, não há indicação cirúrgica imediata. De acordo com o Athletic, Carlinhos está consciente, bem e fora de risco, mas continuará sendo acompanhado pela equipe médica.

O técnico Alex revelou que recebeu a confirmação da fratura ainda no vestiário, logo após o fim da partida, e lamentou a situação do atacante. “Foi grave. Acabaram de nos dar a notícia. Ele fraturou um osso do rosto, permanece aqui em Caxias para fazer o procedimento que os doutores vão determinar”, disse.

Carreira de Carlinhos e passagem pelo Vitória

Carlinhos chegou ao Athletic em julho, por empréstimo do Flamengo. Antes de defender a equipe mineira, o centroavante teve passagens por Vitória e Remo durante o período em que esteve vinculado ao clube carioca.

O atacante ganhou destaque nacional no Campeonato Carioca de 2024, quando foi um dos principais nomes do Nova Iguaçu. Em 14 partidas, marcou nove gols e ajudou a equipe da Baixada Fluminense a chegar à decisão estadual. O desempenho fez o Flamengo contratar o jogador ainda naquele ano.

No clube carioca, porém, Carlinhos teve poucas oportunidades. Foram 16 jogos em 2024, com dois gols marcados. Na temporada seguinte, foi emprestado ao Vitória, onde disputou 23 partidas e balançou as redes quatro vezes.