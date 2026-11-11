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Ex-zagueiro e campeão em dois estados: conheça o técnico que assume o Vitória com missão de escapar da queda

Rafael Lacerda deixou a Chapecoense e assume o Rubro-Negro a um ponto do Z4

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07:54

Rafael Lacerda assume o comando do Vitória
Rafael Lacerda assume o comando do Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Há pouco mais de um ano, Rafael Lacerda levou o Vila Nova a um título estadual que o clube esperava havia duas décadas. Agora, o treinador de 42 anos assume o Vitória com um objetivo de curto prazo: garantir a permanência na Série A. Apresentado nesta terça-feira (10) como substituto de Jair Ventura, ele recebe o time na 15ª posição, com 38 pontos, um a mais que o Corinthians, que abre a zona de rebaixamento.

Natural de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Lacerda foi zagueiro profissional por 13 anos. Passou por clubes como Goiás, Portuguesa, Joinville e Paysandu. No time paraense, trabalhou com Sérgio Papellin, hoje diretor de futebol do Vitória e um dos responsáveis pela escolha do treinador.

Rafael Lacerda: a trajetória do novo técnico do Vitória

Rafael Lacerda assumiu o Vitória na reta final do Brasileirão de 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória
Natural de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, Lacerda jogou como zagueiro por 13 anos por Divulgação/Goiás
No Caxias, foi vice-campeão gaúcho e eleito o melhor técnico do estadual de 2020 por Luiz Erbes/S.E.R. Caxias
Lacerda comandou o Amazonas no acesso à Série C em 2022 e na conquista do primeiro título estadual do clube, em 2023 por João Normando/Amazonas FC
Em 2025, o treinador levou o Vila Nova ao título goiano e encerrou um jejum de 20 anos do clube no estadual por Roberto Corrêa/Vila Nova F.C
Lacerda comandou o Atlético-GO entre 2025 e 2026, antes de assumir a Chapecoense por Bruno Corsino/ACG
Antes de chegar ao Vitória, Lacerda teve na Chapecoense seu primeiro trabalho como treinador na Série A por Roberto Pessoa/ACF
À frente da Chapecoense, Lacerda somou quatro vitórias, quatro empates e 12 derrotas em 20 jogos por Roberto Pessoa/ACF
Rafael Lacerda pediu para deixar a Chapecoense após receber a proposta do Vitória por João Pedro Zatta/ACF
Lacerda foi anunciado pelo Vitória por Zatta_joao/Chapecoense
Agora, Lacerda assume o Vitória com missão de evitar queda por Victor Ferreira/EC Vitória
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Rafael Lacerda assumiu o Vitória na reta final do Brasileirão de 2026 por Victor Ferreira/EC Vitória

Do Caxias ao título que encerrou um jejum de 20 anos

Lacerda começou a carreira de treinador no Caxias, clube que também defendeu como jogador. Em 2020, ganhou o primeiro turno do Campeonato Gaúcho, terminou o estadual como vice-campeão e foi eleito o melhor técnico da competição. Dois anos depois, comandou o Amazonas no acesso da Série D para a Série C. Em 2023, conquistou o primeiro título amazonense da história do clube.

No Vila Nova, a conquista do Campeonato Goiano de 2025 passou por uma virada na final. Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0 para o Anápolis, a equipe marcou três vezes no segundo tempo da volta e venceu por 3 a 0 no Serra Dourada. O resultado encerrou um jejum de 20 anos do clube no estadual.

O primeiro trabalho de Lacerda como treinador na Série A começou em maio deste ano, na Chapecoense. Ele dirigiu a equipe catarinense em 20 jogos, com quatro vitórias, quatro empates e 12 derrotas. Com o rebaixamento da Chapecoense confirmado, pediu o desligamento após receber a proposta para assumir o Vitória.

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Como Lacerda prepara a equipe para os jogos

No material em que detalha seu método de trabalho, Lacerda descreve uma rotina de treinos filmados, monitoramento da carga dos jogadores e reuniões após as atividades. O planejamento da semana leva em conta o desempenho na última partida e a análise do próximo adversário.

As imagens dos treinos também entram na preleção. Com informações da equipe de análise de desempenho, o treinador orienta os reservas a reproduzir comportamentos do adversário durante as atividades. Antes do jogo, usa os vídeos para relembrar situações que os titulares já enfrentaram naquela semana e revisar como a equipe deve reagir em campo.

A estreia está marcada para quinta-feira (19), às 19h30, contra o Bragantino, no Barradão.

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