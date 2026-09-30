FUTEBOL

Exame constata edema, Raphinha é cortado da Seleção Brasileira e fica fora do próximo amistoso

Atacante sentiu incômodo durante vitória sobre a Austrália e foi liberado

Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 07:06

Raphinha durante jogo contra a Austrália Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Exames realizados por Raphinha apontaram um pequeno edema na coxa direita, sem diagnóstico de lesão. O atacante foi cortado da lista da Seleção Brasileira para o amistoso contra a Índia, neste sábado (3), em Calcutá, e retornará ao Barcelona para dar continuidade ao tratamento.

Raphinha apresentou desconforto muscular na região durante a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, na terça-feira (29). Ele foi substituído no intervalo da partida. A CBF optou pela liberação do jogador como medida preventiva.

A coxa direita já tinha sido motivo de preocupação na última temporada. Raphinha sofreu quatro lesões no local e ficou afastado por mais de 150 dias, considerando os períodos em que esteve fora de jogos pelo Barcelona e pela Seleção Brasileira.

Raphinha 1 de 11

O atacante vinha sendo utilizado com destaque por Carlo Ancelotti. Raphinha recebeu a camisa 10 da Seleção, assumiu a braçadeira de capitão na ausência de Marquinhos e passou a ser o cobrador oficial de pênaltis da equipe.

A CBF não convocará outro jogador para substituir Raphinha. A delegação brasileira terá folga nesta quarta-feira (30) e fará mais um treinamento em Brisbane antes de seguir para a Índia.