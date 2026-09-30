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Exame constata edema, Raphinha é cortado da Seleção Brasileira e fica fora do próximo amistoso

Atacante sentiu incômodo durante vitória sobre a Austrália e foi liberado

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 07:06

Raphinha durante jogo contra a Austrália
Raphinha durante jogo contra a Austrália Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Exames realizados por Raphinha apontaram um pequeno edema na coxa direita, sem diagnóstico de lesão. O atacante foi cortado da lista da Seleção Brasileira para o amistoso contra a Índia, neste sábado (3), em Calcutá, e retornará ao Barcelona para dar continuidade ao tratamento.

Raphinha apresentou desconforto muscular na região durante a vitória do Brasil por 4 a 2 sobre a Austrália, na terça-feira (29). Ele foi substituído no intervalo da partida. A CBF optou pela liberação do jogador como medida preventiva.

A coxa direita já tinha sido motivo de preocupação na última temporada. Raphinha sofreu quatro lesões no local e ficou afastado por mais de 150 dias, considerando os períodos em que esteve fora de jogos pelo Barcelona e pela Seleção Brasileira.

Raphinha

Jogador da Seleção Brasileira por Reprodução | Instagram
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O atacante vinha sendo utilizado com destaque por Carlo Ancelotti. Raphinha recebeu a camisa 10 da Seleção, assumiu a braçadeira de capitão na ausência de Marquinhos e passou a ser o cobrador oficial de pênaltis da equipe.

A CBF não convocará outro jogador para substituir Raphinha. A delegação brasileira terá folga nesta quarta-feira (30) e fará mais um treinamento em Brisbane antes de seguir para a Índia. 

O amistoso contra a Índia será disputado no sábado, em Calcutá. A partida será o último compromisso da Seleção Brasileira nesta sequência de amistosos.

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Tags:

Seleção Brasileira Lesão Raphinha

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