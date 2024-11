FÓRMULA 1

Exposição em Salvador homenageia legado de Ayrton Senna

Projeto estará em cartaz no Shopping Bela Vista até o dia 28 de novembro

Ayrton Senna será homenageado em uma experiência interativa que promete imergir os visitantes em sua carreira, com imagens e histórias que contam quem foi o ícone do esporte brasileiro. O projeto é realizado pelo Guaraná Antarctica e estará no Shopping Bela Vista de 9 a 28 de novembro.