Exposição traz curiosidades dos 10 anos da Arena Fonte Nova

O 10º aniversário da Arena Fonte Nova é tema de uma exposição em cartaz no Shopping da Bahia. Batizado de Arena 10 Anos, o projeto fotográfico itinerante traz fotos, dados e curiosidades do estádio, em uma coletânea com grandes momentos que marcaram sua trajetória. A mostra, gratuita, acontece até o dia 31 de julho, na Praça Calazans Neto, 2º piso do shopping.



Na exposição, o público pode fazer uma viagem no tempo e relembrar momentos importantes da história do local. O espaço, além de abrigar partidas do futebol local e nacional, foi sede de jogos da Copa do Mundo de 2014, Copa das Confederações de 2013 e Olimpíada de 2016. Também é possível conferir registros fotográficos da construção da Arena.