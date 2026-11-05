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Expulso em jogo contra o Bahia, Neymar ganha desconto na suspensão após recurso do Santos

Atacante já cumpriu um jogo de suspensão e está liberado para voltar a campo no dia 18, pelo Brasileirão

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Mariana Rios

  • Estadão

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:51

Neymar foi expulso por conta da Lei Vini Jr após discussão com Rodrigo Nestor
Neymar foi expulso por conta da Lei Vini Jr após discussão com Rodrigo Nestor Crédito: Reprodução/Premiere

A expulsão de Neymar na partida contra o Bahia teve a punição reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atacante do Santos teve a suspensão diminuída de dois para um jogo após o tribunal aceitar recurso apresentado pelo clube paulista. Com isso, o camisa 10 está liberado para enfrentar o Coritiba no próximo dia 18, às 19h30, no Estádio Couto Pereira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. 

A pena original foi aplicada após a expulsão do jogador no confronto com o Bahia, há quase duas semanas, que acabou empatado em 1x1, na Vila Belmiro. O cartão vermelho foi mostrado com base na chamada Lei Vini Jr., depois que Neymar levou a mão à boca durante uma discussão com Rodrigo Nestor, no intervalo da partida. A arbitragem de vídeo identificou o gesto.

Jogadores marcaram e pediram desculpa após polêmica com Neymar

Os autores dos gols da partida: Marco Victor, Nestor e Pulga por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação
Marco Victor e Nestor por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação
Rodrigo Nestor abriu placar por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação
Bahia venceu São Paulo por 3 a 2 por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação
Laterial Luciano Juba por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação
Erick por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação
Goleiro Ronaldo por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação
Bahia saiu vencedor na Fonte Nova por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação
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Os autores dos gols da partida: Marco Victor, Nestor e Pulga por Letícia Martins/EC Bahia/Divulgação

Com a revisão da punição, o único jogo de suspensão foi considerado cumprido na segunda-feira, quando o Santos perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino.

Antes disso, Neymar também havia ficado fora do empate sem gols com o Palmeiras, mas por outro motivo: o acúmulo de cartões amarelos.

O retorno do atacante ocorre em um momento importante para o Santos, que tenta garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A equipe ocupa a nona colocação do Brasileirão, com 47 pontos, sete a menos que o Athletico-PR.

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Neymar Expulsão Ecbahia

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