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Expulso em jogo contra o Bahia, Neymar ganha desconto na suspensão após recurso do Santos

Atacante já cumpriu um jogo de suspensão e está liberado para voltar a campo no dia 18, pelo Brasileirão



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:51

Neymar foi expulso por conta da Lei Vini Jr após discussão com Rodrigo Nestor Crédito: Reprodução/Premiere

A expulsão de Neymar na partida contra o Bahia teve a punição reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atacante do Santos teve a suspensão diminuída de dois para um jogo após o tribunal aceitar recurso apresentado pelo clube paulista. Com isso, o camisa 10 está liberado para enfrentar o Coritiba no próximo dia 18, às 19h30, no Estádio Couto Pereira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A pena original foi aplicada após a expulsão do jogador no confronto com o Bahia, há quase duas semanas, que acabou empatado em 1x1, na Vila Belmiro. O cartão vermelho foi mostrado com base na chamada Lei Vini Jr., depois que Neymar levou a mão à boca durante uma discussão com Rodrigo Nestor, no intervalo da partida. A arbitragem de vídeo identificou o gesto.

Jogadores marcaram e pediram desculpa após polêmica com Neymar 1 de 8

Com a revisão da punição, o único jogo de suspensão foi considerado cumprido na segunda-feira, quando o Santos perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino.

Antes disso, Neymar também havia ficado fora do empate sem gols com o Palmeiras, mas por outro motivo: o acúmulo de cartões amarelos.