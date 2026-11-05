Expulso em jogo contra o Bahia, Neymar ganha desconto na suspensão após recurso do Santos

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Mariana Rios
Estadão
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:51
A expulsão de Neymar na partida contra o Bahia teve a punição reduzida pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O atacante do Santos teve a suspensão diminuída de dois para um jogo após o tribunal aceitar recurso apresentado pelo clube paulista. Com isso, o camisa 10 está liberado para enfrentar o Coritiba no próximo dia 18, às 19h30, no Estádio Couto Pereira, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A pena original foi aplicada após a expulsão do jogador no confronto com o Bahia, há quase duas semanas, que acabou empatado em 1x1, na Vila Belmiro. O cartão vermelho foi mostrado com base na chamada Lei Vini Jr., depois que Neymar levou a mão à boca durante uma discussão com Rodrigo Nestor, no intervalo da partida. A arbitragem de vídeo identificou o gesto.
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Com a revisão da punição, o único jogo de suspensão foi considerado cumprido na segunda-feira, quando o Santos perdeu por 2 a 1 para o Red Bull Bragantino.
Antes disso, Neymar também havia ficado fora do empate sem gols com o Palmeiras, mas por outro motivo: o acúmulo de cartões amarelos.
O retorno do atacante ocorre em um momento importante para o Santos, que tenta garantir vaga na próxima edição da Copa Libertadores. A equipe ocupa a nona colocação do Brasileirão, com 47 pontos, sete a menos que o Athletico-PR.