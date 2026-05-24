CLIMA DE COPA

Fã faz tatuagem no rosto em homenagem a Neymar: 'Coragem'

Ex-jogador do Uberlândia, ele diz que homenagem ao camisa 10 simboliza recomeço após lesão no joelho

Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:31

Allan Kennedy Santos Figueiredo Crédito: Reprodução

Horas após a divulgação da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, um barbeiro de 22 anos viralizou ao tatuar o nome de Neymar Jr no rosto em homenagem ao atacante.

O autor da homenagem é Allan Kennedy Santos Figueiredo, ex-jogador profissional do Uberlândia, que atualmente trabalha como barbeiro em Minas Gerais. A decisão pela tatuagem foi tomada logo após a confirmação do camisa 10 na lista divulgada pelo técnico Carlo Ancelotti para o Mundial.

Fã fez homenagem ousada ao ídolo Neymar 1 de 4

Antes mesmo da confirmação oficial, Allan já demonstrava expectativa pela presença do jogador. Com amigos, ele acompanhava a divulgação da lista e repetia uma frase que diz usar como referência pessoal: “Enquanto houver 1% de chance, eu terei 99% de esperança”.

Assim que o nome de Neymar apareceu entre os convocados, o jovem decidiu realizar a tatuagem poucas horas depois, marcando o lado esquerdo do rosto com o nome do ídolo.

A relação de Allan com o jogador, segundo ele, vai além da admiração esportiva e envolve identificação pessoal com a trajetória de superação do atacante. “Eu sempre acompanhei o Neymar em tudo. Nos bons e nos maus momentos. Ele nunca desistiu e é isso que eu levo para a minha vida. Muitas vezes até o silêncio dele em campo me ensinava alguma coisa. A convocação foi só o gatilho para algo que eu já queria há muito tempo”, afirmou, segundo o portal Contigo.

A história do barbeiro com o futebol também ajuda a explicar a intensidade da homenagem. Natural de Minas Gerais, ele começou no futebol amador e conseguiu realizar o sonho de se profissionalizar aos 20 anos, quando assinou com o Uberlândia.

A passagem pelos gramados, no entanto, foi curta. Menos de um ano depois, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho, a mesma lesão grave que também afetou a carreira de Neymar em diferentes momentos. O problema encerrou sua trajetória como jogador.

“Foi um momento muito difícil. Em menos de um ano no time eu me machuquei. Foi até pior que a do Neymar, eu diria. Minha carreira acabou ali”, disse. Após o afastamento do futebol, ele encontrou na barbearia uma nova forma de recomeço.

O vídeo que registra o momento da tatuagem ganhou grande repercussão nas redes sociais e passou a circular amplamente, gerando reações divididas entre internautas. Enquanto parte do público se mostrou chocada com a decisão, outros elogiaram a atitude.

Entre os comentários, usuários escreveram “Tô com vergonha por ele” e “Não creio”. Em contrapartida, houve quem defendesse o gesto, com mensagens como “Papo de muita coragem!” e “Coragem e determinação são pra poucos”.