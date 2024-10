APÓS VETO

FA se desculpa com jogadora muçulmana por proibir uso de calça de moletom

O episódio aconteceu em um jogo da Greater London Womens Football League, no domingo. No banco de reservas, a atleta iria entrar como substituta no time do United Dragons. No momento de reforçar a sua equipe, ela foi impedida de participar pelo árbitro. Ela usava calça de moletom em vez do tradicional calção de jogo.