FUTEBOL

Fábio Mota alfineta Grêmio após vitória: 'Seria uma injustiça perder para um time caloteiro'

Presidente do Leão aproveitou para voltar a cobrar dívida por Wagner Leonardo

Carol Neves

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10:25

Fábio Mota Crédito: Victor Ferreira/ EC Vitória

A vitória do Vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no Barradão, ganhou um desdobramento fora de campo. Após o confronto pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o presidente rubro-negro, Fábio Mota, voltou a cobrar valores que, segundo ele, são devidos pelo clube gaúcho na negociação do zagueiro Wagner Leonardo.

Em entrevista à Rádio Sociedade, o dirigente celebrou o resultado e criticou a postura da diretoria gremista. “Passando uma borracha aqui. Chamamos torcida para passar borracha. Seria uma injustiça perder para um time caloteiro desse, que deve 2,5 milhões ao clube. Continua contratando, futebol brasileiro precisa mudar. O Vitória já entrou na Justiça, e novembro a gente entra com execução. [Diretoria do Grêmio] não apareceu, ficaram no hotel e não tiveram coragem de vir aqui”, disse Fábio Mota.

Veja como foi Vitória x Grêmio, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro 1 de 5

A cobrança já havia sido feita pelo presidente na sexta-feira anterior à partida. Na ocasião, ele citou os R$ 9 milhões que o Grêmio receberá da CBF pela classificação às semifinais da Copa do Brasil.