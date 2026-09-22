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Fábio Mota explica voto do Vitória por redução de estrangeiros no Brasileirão

Presidente do Vitória defendeu a medida durante reunião com a CBF e os clubes das Séries A e B, que prevê redução gradual do limite de estrangeiros por partida a partir de 2027

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 18:47

Fábio Mota, presidente do Vitória
Fábio Mota, presidente do Vitória Crédito: Divulgação

O presidente do Vitória, Fábio Mota, explicou os motivos que levaram o clube a votar a favor da redução do limite de jogadores estrangeiros relacionados por partida no Campeonato Brasileiro. O dirigente participou, na segunda-feira (21), de uma reunião entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e representantes dos clubes das Séries A e B, realizada no Rio de Janeiro, que culminou na aprovação da medida.  

A proposta prevê uma redução gradual do número de estrangeiros permitidos por partida. A partir de 2027, o limite passaria de nove para oito atletas relacionados. A intenção é diminuir a quantidade progressivamente até chegar a cinco jogadores em 2030. Para Fábio Mota, a mudança pode contribuir para ampliar as oportunidades aos atletas formados nas categorias de base dos clubes. 

Times com maior probabilidade de rebaixamento para Série B, de acordo com a UFMG

Chapecoense - 99,22% por Reprodução
Remo - 94,6% por Reprodução
Inter - 69,1% por Reprodução
Grêmio - 57,6% por Reprodução
Corinthians - 21,4% por Reprodução
Vasco - 18,4% por Reprodução
Mirassol - 17,8% por Reprodução
Vitória - 13,1% por Reprodução
Botafogo - 4,1% por Reprodução
Red Bull Bragantino - 1,7% por Reprodução
São Paulo - 1,6% por Reprodução
Coritiba - 0,80% por Reprodução
Santos - 0,35% por Reprodução
Atlético-MG - 0,047% por Reprodução
Cruzeiro - 0% por Reprodução
Bahia - 0% por Reprodução
Fluminense - 0% por Reprodução
Athletico - 0% por Reprodução
Palmeiras - 0% por Reprodução
Flamengo - 0% por Reprodução
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Chapecoense - 99,22% por Reprodução

O presidente do Vitória também apoiou a nova distribuição dos horários das partidas do Brasileirão, que ainda precisa ser apresentada às empresas detentoras dos direitos de transmissão do campeonato.  

A ideia é que os jogos aos domingos sejam disputados entre os horários de 11 horas, 16 horas, 18 horas e às 19h30. Três deles seriam no tradicional horário das 16 horas. Aos sábados, dois jogos seriam às 16 horas e um às 19h30. Os jogos no meio de semana serão disputados seis entre às 19h30, 20h30 e 21h30. Na terça e na quinta-feira, os jogos seriam às 20 horas. 

“Votei a favor das duas coisas. A redução de atletas estrangeiros proporciona mais atletas da base a serem promovidos e jogar. E os novos horários são melhores e mais atrativos para o público”, destacou Fábio Mota em nota publicada no site oficial do Vitória. 

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Atualmente, o Vitória possui seis estrangeiros no elenco profissional: os argentinos Brítez, Pochettino, Emmanuel Martínez e Tarzia, o português Ismael e o uruguaio Laquintana. 

O clube também conta com jogadores formados nas próprias categorias de base integrados ao elenco profissional. Entre eles estão os laterais Davi, Gean e Wanderson; os zagueiros Kauan e Andrei; os meio-campistas Marquinhos, Edenilson, Nico, Alejandro, Hiago e Wendel; além do goleiro Lucas Arcanjo, titular da equipe e revelado pelo Rubro-Negro. 

Tags:

Vitória Fábio Mota

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