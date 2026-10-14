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Falta de descanso em casa e rotina de Vini Jr. preocupam Real Madrid, diz jornal

Atacante soma apenas um gol e três assistências em nove partidas pelo clube espanhol

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 13:58

Vini Jr pelo Real Madrid
Vini Jr pelo Real Madrid Crédito: Reprodução

O início da temporada tem sido complicado para Vinícius Júnior no Real Madrid. Sem conseguir apresentar seu melhor futebol, o brasileiro vem sendo alvo de críticas pelo desempenho em campo. Até o momento, o atacante soma apenas um gol e três assistências em nove partidas pelo clube espanhol.

Para piorar a situação, diante do Villarreal, no último final de semana, Vini foi expulso por puxar o cabelo de Nathan Saliba durante a partida. A má fase do camisa 7 levanta preocupações no time merengue, que vem buscando estratégias para recuperar o jogador.

Vini Jr pelo Real Madrid

Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução
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Vini Jr pelo Real Madrid por Reprodução

Segundo o jornal espanhol El Mundo, a forma física é um dos pontos aos quais o Real Madrid pede mais atenção por parte do atleta, pois sabe que o jogador é importante para a equipe, ainda mais por ser uma das lideranças do elenco.

Além disso, ainda de acordo com a publicação, José Mourinho vem dando atenção especial a Vini Jr., e o fato de os dois falarem a mesma língua tem ajudado. Entre os assuntos, o treinador pediu mudanças na rotina do brasileiro, que se comprometeu a realizá-las.

"No entanto, o Vinicius que vimos nas primeiras partidas é certamente a pior versão dele em muitos anos. Lento e sem energia, ele perdeu o brilho que o tornou um dos melhores do mundo. Por isso, em uma conversa recente, Mourinho pediu que ele fizesse algumas mudanças em sua rotina, principalmente as relacionadas à recuperação e ao descanso em casa", publicou o El Mundo.

"O treinador sentiu que o brasileiro, que em alguns dias desta temporada chegou a ficar até tarde trabalhando em Valdebebas, em vez de em casa, poderia melhorar sua rotina pessoal. Com a ajuda de vários auxiliares e em coordenação com seus preparadores físicos, algumas diretrizes foram modificadas, e o jogador se comprometeu a fazer uma mudança em seu dia a dia. O objetivo, a missão e a obsessão: recuperar sua melhor forma", completou o jornal.

Entre as agitações fora de campo, estava o namoro de Vini Jr. com Virginia Fonseca, que vinha ganhando repercussão por conta da convivência da influenciadora na casa do jogador, em Madri. Um dos pontos era o número de amigos que Virginia levava até a residência do atleta.

Além disso, no final de agosto, a influenciadora foi criticada por conta da agitação na casa do atacante na noite anterior ao jogo do Real Madrid contra a Real Sociedad. Porém, nesta semana, o relacionamento chegou ao fim, e o casal anunciou o término.

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