REPERCUSSÃO

‘Falta de respeito’: jogadores da Seleção Brasileira são criticados por reação em cerimônia na Austrália

Alguns atletas foram registrados rindo durante ritual de boas-vindas de povos locais na chegada da delegação a Townsville

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:40

Recepção da Seleção Brasileira em Twnsville Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

A chegada da Seleção Brasileira a Townsville, na Austrália, nesta quinta-feira (24), foi marcada por uma recepção especial dos povos originários da região. A delegação acompanhou uma tradicional “cerimônia da fumaça”, conduzida pelo Wulgurukaba Walkabouts, grupo de dançarinos aborígenes do território Wulgurukaba. Mas durante a apresentação, alguns jogadores apareceram rindo e cobrindo a boca com as mãos, o que gerou muitas críticas nas redes sociais.

Veja como foi a recepção da Seleção Brasileira em Twnsville 1 de 23

Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a cerimônia teve como objetivo dar boas-vindas à Seleção, levar bênçãos e desejar uma boa estada à delegação na região. A entidade também destacou a atividade como uma oportunidade de conexão e respeito com os povos originários australianos. A tradição, conhecida como “Smoking Ceremony”, envolve a queima de plantas nativas e é associada a conceitos de purificação, proteção e conexão com a terra e a cultura dos povos originários.

Mas foi a reação de alguns atletas durante o ritual que provocou repercussão. Vídeos e fotografias do momento passaram a circular nas redes sociais, com internautas questionando os sorrisos registrados durante a cerimônia e classificando a postura como desrespeitosa com a cultura local. Veja algumas das reações abaixo:

Imagina se a seleção australiana vem ao Brasil e dar risada de alguma cerimônia indígena nossa



Falta de respeito absurdo isso aqui https://t.co/f27PjETgnW — Balota Romântico (@balotaromantico) September 24, 2026

Que vergonha pqp, que a Austrália TRUCIDE a seleção brasileira. https://t.co/PaBy7KA4MA — kaio (@kaionuns) September 24, 2026

Logo o Brasil? País construído pela mistura de povos, culturas, danças e tradições? E aí, diante de uma manifestação cultural dos caras, a Seleção Brasileira fica rindo. Que postura ridícula e vergonhosa. Quem representa o Brasil deveria, no mínimo, respeitar a cultura de todos. https://t.co/VHCTUSztgv — Neves (@nevesayneves) September 24, 2026

Por isso a seleção brasileira é humilhada em todas as copas… os jogadores não respeitam a cultura do próprio país pic.twitter.com/nXhPMOTu4H — peu (@peusaantos) September 24, 2026

essas reações aqui serão lembradas daqui a 4 anos quando formos eliminados novamente por uma seleção mediana da européia tal qual a cbf destratando um gato no meio da coletiva….será o nosso karma… https://t.co/3ZO20wH3C4 — jurídico goleiro otávio (@miss_caldo) September 24, 2026

ai q se foda esses caras msm. os mlks RIDÍCULOS sem maturidade NENHUMA, desrespeitando uma cultura linda, dando risada como se fosse meninos de 5 anos. achei isso mto feio da parte deles, eu especialmente me ofendo por ser metade australiana pic.twitter.com/cgY81QCdfD — CJ ⚢ (@CJlovesSZA) September 24, 2026