‘Falta de respeito’: jogadores da Seleção Brasileira são criticados por reação em cerimônia na Austrália

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:40
A chegada da Seleção Brasileira a Townsville, na Austrália, nesta quinta-feira (24), foi marcada por uma recepção especial dos povos originários da região. A delegação acompanhou uma tradicional “cerimônia da fumaça”, conduzida pelo Wulgurukaba Walkabouts, grupo de dançarinos aborígenes do território Wulgurukaba. Mas durante a apresentação, alguns jogadores apareceram rindo e cobrindo a boca com as mãos, o que gerou muitas críticas nas redes sociais.
Veja como foi a recepção da Seleção Brasileira em Twnsville
Segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a cerimônia teve como objetivo dar boas-vindas à Seleção, levar bênçãos e desejar uma boa estada à delegação na região. A entidade também destacou a atividade como uma oportunidade de conexão e respeito com os povos originários australianos. A tradição, conhecida como “Smoking Ceremony”, envolve a queima de plantas nativas e é associada a conceitos de purificação, proteção e conexão com a terra e a cultura dos povos originários.
Mas foi a reação de alguns atletas durante o ritual que provocou repercussão. Vídeos e fotografias do momento passaram a circular nas redes sociais, com internautas questionando os sorrisos registrados durante a cerimônia e classificando a postura como desrespeitosa com a cultura local. Veja algumas das reações abaixo:
A cerimônia aconteceu um dia antes do primeiro amistoso da Seleção Brasileira nesta Data Fifa. O Brasil enfrenta a Austrália nesta sexta-feira (25), às 7h (de Brasília), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. O confronto será o primeiro da equipe desde a Copa do Mundo.