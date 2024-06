FBF divulga dias e horários das finais do Baianão sub-20

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) definiu os dias e horários dos clássicos entre Bahia e Vitória pelas finais do Campeonato Baiano sub-20. A primeira partida será nesta quarta-feira (12), às 19h30, no estádio de Pituaçu, com mando de campo do Leão.